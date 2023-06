Les affrontements après l'attentat terroriste d'Eli ont causé la mort d'au moins un Palestinien

Les États-Unis sont "profondément préoccupés" par la montée de la violence en Cisjordanie, a déclaré mercredi un porte-parole du département d'État. Ils ont qualifié de "troublantes" les informations faisant état d'une attaque d'extrémistes israéliens contre le village palestinien de Turmusayya plus tôt ce mercredi. Les affrontements qui ont éclaté en Cisjordanie en réponse à un attentat terroriste perpétré la veille ont fait au moins un mort et trois blessés parmi les Palestiniens, selon le ministère palestinien de la Santé.

"Nous condamnons ces actes violents et présentons nos condoléances aux familles des victimes", a déclaré le porte-parole du département d'État, Vedant Patel, au début d'un point presse au cours duquel il a également réitéré la condamnation par les États-Unis de l'attentat terroriste de mardi dans la localité d'Eli, en Cisjordanie.

"La responsabilité et la justice doivent être recherchées avec la même rigueur dans tous les cas de violence extrémiste", a affirmé M. Patel, reprenant les mêmes arguments que ceux utilisés par l'administration Biden après les attaques des extrémistes juifs à Hawara il y a quatre mois. "Nous nous félicitons de la condamnation de ces actes par l'armée israélienne et nous attendons du gouvernement israélien qu'il veille à ce que les responsables de ces attaques répondent pleinement de leurs actes et soient poursuivis en justice, et que les victimes soient indemnisés pour les maisons et les biens perdus", a ajouté M. Patel.

Les États-Unis ont également condamné la décision de l'Etat hébreu de construire 1 000 nouveaux logements à Eli en réponse à la fusillade terroriste de mardi estimant que cela ne fera qu'"attiser les tensions" avec les Palestiniens. "Des actions unilatérales comme celle-ci, telles que l'avancée des colonies, ne feront qu'attiser les tensions et saper la perspective d'une solution à deux États", a poursuivi le responsable américain. Selon le maire de Turmusayya, près de 60 véhicules et 30 maisons ont été incendiés par environ 400 extrémistes juifs mercredi après-midi. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, ont tous deux appelé les citoyens israéliens à respecter la loi et à laisser les forces de défense israéliennes faire leur travail en luttant contre le terrorisme "où qu'il se trouve".