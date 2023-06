Paris : un sommet climat pour débloquer les financements pour les pays en développement

Le sommet vise à rénover en urgence l'architecture financière internationale dont l'accès aux financements est jugé difficile par les pays en développement

Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissent jeudi à Paris pour tenter de débloquer la refonte du système économique mondial. "Je le sens : nous pouvons faire une énorme différence pour la planète et contre la pauvreté", a tweeté mercredi Emmanuel Macron, hôte de ce "sommet pour un nouveau pacte financier". La réunion devrait déboucher sur une feuille de route plutôt que sur des décisions concrètes, selon une conseillère du président français.

Le chef de l'ONU Antonio Guterres, le président brésilien Lula, le chancelier allemand Olaf Scholz, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, le Premier ministre chinois Li Qiang ou le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane font entre autres partie des dirigeants qui prendront part aux discussions, qui auront lieu palais Brongniart, dans le centre de Paris. Une vingtaine de dirigeants africains, dont plusieurs ont récemment haussé le ton contre les pays riches, plus prompts à verser des milliards pour soutenir l'Ukraine en guerre, seront également de la partie.

AFP Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres

L'idée du sommet a germé en novembre lors des négociations climat de la COP27 en Egypte, dans le sillage du plan présenté par la Première ministre de la Barbade Mia Mottley. Sa voix a ravivé l'espoir de voir avancer ce sujet, devenu un boulet des négociations climatiques entre les pays pauvres et les pays riches, principaux responsables historiques des émissions de gaz à effet de serre.

AP Photo/Manuel Balce Ceneta La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen

L'objectif du sommet est de rénover en urgence l'architecture financière internationale du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM). L'accès à leurs financements est jugé difficile par les pays en développement, alors que leurs besoins sont immenses pour affronter canicules, sécheresses et inondations, mais aussi pour sortir de la pauvreté tout en s'affranchissant des énergies fossiles et en préservant la nature.

NOAM GALAI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP La Première ministre de la Barbade Mia Mottley

Pour y parvenir, les pays en développement autres que la Chine devront dépenser 2 400 milliards de dollars par an d'ici à 2030, selon le chiffrage de référence d'un groupe d'experts sous l'égide des Nations unies. Ou encore faire passer leurs dépenses dans les énergies non-fossiles de 260 à près de 1 900 milliards par an au cours de la décennie, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).