L'Otan achève le plus important exercice aérien de son histoire

Sur les 2.000 vols prévus, 1.800 ont eu lieu, un taux de réalisation "record"

L'Otan a achevé vendredi son plus important exercice de manoeuvres aériennes destiné à montrer, par une démonstration de force en Europe centrale et orientale, l'unité de ses membres notamment face aux menaces potentielles de la Russie.

"Nous voulions montrer que ces 25 nations différentes pouvaient opérer ensemble dès le premier jour, et nous y sommes parvenus", s'est félicité le chef de l'armée de l'air allemande, Ingo Gerhartz.

Cet exercice, coordonné par l'Allemagne et baptisé "Air Defender 23", a réuni quelque 250 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l'Otan, dont le Japon et la Suède, pays candidat à l'adhésion à l'Alliance. Jusqu'à 10.000 personnes ont participé à ces exercices destinés notamment à renforcer l'interopérabilité et la protection contre les drones et missiles de croisière en cas d'attaque contre des villes, aéroports ou ports situés sur le territoire de l'Otan.

"Ces exercices ont été un succès total, non seulement sur le plan tactique, mais aussi sur le plan de l'organisation", a-t-il salué depuis la base aérienne de Jagel (Schleswig-Holstein).

Sur les 2.000 vols prévus, 1.800 ont eu lieu, a-t-il précisé, un taux de réalisation "record" pour ce genre d'exercice.

L'exercice a été conçu en 2018, en partie en réponse à l'annexion en 2014 de la Crimée par la Russie, et se voulait une forme "d'assurance" pour le flanc oriental de l'Alliance atlantique, même s'il ne vise précisément "personne", avait expliqué le chef de l'armée de l'Air allemande, lors de la présentation de l'exercice.