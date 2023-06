Leurs noms ont été retirés de la liste des invités à la dernière minute

Des diplomates israéliens n'ont pas été autorisés à entrer dans un événement organisé par le prince héritier Mohammed ben Salmane à Paris, cette semaine, malgré leur invitation, a rapporté vendredi le site d'information Walla.

Les deux responsables israéliens avaient été invités à la réception organisée par Riyad dans la capitale française dans le cadre de ses efforts pour accueillir l'exposition universelle de 2030.

LUDOVIC MARIN / AFP Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane à l'Elysée, le 16 juin 2023

Selon Walla, l'annulation de l'invitation pourrait être une réponse de Riyad à la politique du gouvernement israélien en Cisjordanie et à la récente escalade de la violence.

La semaine dernière, un journaliste de la chaîne publique Kan avait annoncé qu'un représentant israélien avait été invité à assister à la réception donnée par le prince héritier saoudien à Paris. Le geste était perçu par Jérusalem comme un signal positif de la part des Saoudiens. Le média indique même que l'invitation aurait été l'élément déclencheur du soutien officiel de la candidature saoudienne pour accueillir l'Expo 2030.

Les deux Israéliens qui devaient assister à l'événement étaient l'ambassadeur auprès de l'UNESCO et de l'OCDE, Haim Asraf, et le responsable de l'exposition au ministère des affaires étrangères, Elazar Cohen. Les deux hommes, arrivés à la réception, auraient découvert que leurs noms avaient été retirés de la liste des invités. Un haut responsable du ministère des Affaires étrangères a déclaré que toutes les tentatives pour clarifier la question avaient échoué et que les deux diplomates israéliens avaient dû quitter les lieux.