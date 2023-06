Rébellion de Wagner : "Prigojine a peut-être été manipulé par les services occidentaux" (spécialiste du renseignement)

"Prigojine n'est qu'un chef cuisinier et un proche de Poutine. S'il représentait un réel danger, son élimination pourrait être quelque chose d'assez simple"

Éric Denécé, spécialiste du renseignement, a appelé à rester "extrêmement prudent" concernant la rébellion de Wagner en Russie. "Depuis plusieurs semaines, nous pensions qu'il s'agissait d'un coup monté par les Russes pour faire croire à des divisions dans les rangs mais l'ampleur est telle que ça semble remettre en cause cette hypothèse. Néanmoins, il faut rappeler que Prigojine n'est qu'un chef cuisinier et un proche de Poutine. S'il représentait un réel danger, son élimination pourrait être quelque chose d'assez simple en Russie", a-t-il affirmé lors d'une intervention dans l'Edition du Week end sur i24NEWS.

M. Dénécé a affirmé que les combattants de Wagner (dont le nombre est de 25000 selon Prigojine) sont en partie des gens libérés de prison pour des peines relativement minimes et savent très bien que s'ils poursuivent la rébellion, leur exécution pourrait être immédiate.

Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP Evgueni Prigojine avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg

"Il est normal que les médias occidentaux y accordent de l'importance parce que ca permet aussi de dissimuler les échecs de la contre offensive ukrainienne", a-t-il soutenu. "On peut aussi envisager que Prigojine ait été manipulé par les services occidentaux pour déstabiliser la Russie", selon le spécialiste.

Depuis de nombreux mois, Prigojine se plaignait en permanence de ne pas recevoir de munitions et assez de soutien en artillerie, notamment à l'occasion de la bataille de Bharmout ces derniers jours. Il a également accusé l'état-major russe dans le Donbass d'avoir envoyé un missile sur ses propres troupes. Vient s'ajouter à ces éléments les hommes de Wagner qui ont voulu relever la durée de leurs contrats avec l'armée russe. Selon les médias, les formations de volontaires engagés dans la guerre en Ukraine devront avoir signé un contrat jusqu'au 1er juillet avec le ministère de la Défense. "Ils se sont aperçus que l'armée russe faisait aussi bien qu'eux et sans eux, et cela a accru l'acrimonie de Prigojine à l égard du régime", a avancé le spécialiste.

Service de presse Prigozhin via AP Le du chef du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Progojine, enregistre ses discours vidéo à Rostov-sur-le-Don, en Russie, le samedi 24 juin 2023

Selon M. Dénécé, le fait d'organiser une marche uniquement pour destituer le ministère de la défense et créer une situation chaotique à l'intérieur du pays est "troublant" et "démesuré" par rapport à l'enjeu. "C'est pour cela qu'il convient de regarder tout cela avec la plus extrême prudence et ne pas perdre de vue que les Russes sont des spécialistes de la dissimulation, des stratagèmes et de la tromperie", a-t-il poursuivi.

Samedi soir, le chef du groupe paramilitaire Wagner, a annoncé samedi que ses hommes, qui marchaient en direction de Moscou depuis le sud-ouest de la Russie, "rentrent" dans leurs camps pour éviter un "bain de sang" avec les forces de sécurité.