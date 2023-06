Un rapport d'une banque privée suisse révèle quelles sont les villes les plus chères du monde, dans lesquelles seuls les riches peuvent se permettre de résider

Pour la première fois, la cité-État Singapour caracole en tête du classement des villes les plus chères, selon un nouveau rapport de la banque privée suisse Julius Baer publié mardi dernier, qui examine quelles sont les villes les plus chères du monde, et où seuls les riches peuvent se permettre de résider.

Roslan RAHMAN (AFP) Singapour

Singapour, qui a été choisie comme lieu de tournage pour le film "Crazy Rich Asians", a dévoilé pour la première fois le mode de vie de ses habitants, parmi lesquels une personne sur 34 est millionnaire. En 2021, Singapour occupait la neuvième place, mais l'année dernière, elle a grimpé à la cinquième place, et cette année, elle s'est hissée en tête du classement.

Les résidents de Singapour sont confrontés à des coûts de logement et de loyer considérablement plus élevés, ainsi qu'à des frais de scolarité et des taxes sur les voitures plus élevés. Par comparaison, les frais d'assurance maladie sont plus du double de la moyenne mondiale.

Les analystes de la banque prédisent un avenir prometteur pour Singapour, soulignant dans leur rapport que le pays affiche l'un des plus hauts pourcentages de PIB par habitant au monde.

Parmi les dix premiers du classement, on retrouve :

1) Singapour

2) Shanghai

3) Hong Kong

4) Londres

5) New York

6) Monaco

7) Dubaï

8) Taipei

9) São Paulo

10) Miami