"Netanyahou craignait que Hadas Klein n'en sache trop sur nos affaires" (Arnon Milchan)

"La présence de Sarah Netanyahou ne m'affectera pas, quand vous dites la vérité, vous n'avez pas peur", a-t-il lancé

Arnon Milchan, témoin clé dans l'une des affaires de corruption impliquant le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a entamé dimanche son témoignage lors du procès pour corruption du Premier ministre. Il a été interrogé via une liaison vidéo depuis Brighton, en Angleterre. Milchan est impliqué dans l'affaire 1000, l'une des trois affaires pour lesquelles Netanyahou est inculpé. Cette affaire concerne des cadeaux que le Premier ministre aurait accepté, notamment des cigares et du champagne, de la part de Milchan et d'un autre milliardaire, James Packer. Au début de son témoignage, Milchan a affirmé avoir rencontré M. Netanyahou dans la résidence du Premier ministre à Jérusalem, à Césarée et parfois à l'étranger. "Nous étions vraiment amis. Je ne peux pas détailler combien de choses nous avons faites pour le pays", a-t-il ajouté.

Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP Arnon Milchan poses for photographers upon arrival at the premiere of the film 'Widows' showing as part of the opening gala of the BFI London Film Festival in London, Wednesday, Oct. 10, 2018.

Arnon Milchan témoignera du dimanche au jeudi pendant deux semaines, de 12 heures à 18 heures. Durant cette période, il y aura une ou deux journées réservées à l'interrogatoire de l'accusation, tandis que le reste du temps sera consacré au contre-interrogatoire mené par l'avocat de la défense de Netanyahou, Amit Hadad. Au cours de son témoignage, Arnon Milchan a révélé que le Premier ministre israélien s'était inquiété à un moment donné du degré de connaissance de leurs affaires par son assistante personnelle, Hadas Klein.

M. Netanyahou est soupçonné d'avoir aidé M. Milchan à obtenir un visa de résidence à long terme aux États-Unis et d'avoir cherché à promouvoir une législation qui aurait permis à M. Milchan de payer moins d'impôts si elle avait été adoptée : "Bibi pensait que Hadas en savait trop. Il craignait que ce ne soit pas une bonne idée de continuer à l'employer", a expliqué M. Milchan.

GALI TIBBON / AFP FILE- Sara Netanyahu, the wife of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, in the Israeli Parliament in Jerusalem, January 31, 2017

À la demande de la défense, le tribunal a autorisé la présence de l'épouse du Premier ministre à se présenter à la salle d'audience de Brighton. L'avocat Amit Hadad a justifié la demande de confirmation de sa venue en tant que témoin : "Elle sait et peut nous donner des indications pour intervenir si quelque chose est vrai ou faux." Les journalistes n'ont pas été autorisés à entrer dans la salle d'audience en raison de problèmes logistiques.