Le soutien des États-Unis à l'UNRWA atteint un niveau record

Le soutien à l'agence onusienne se poursuit malgré les informations faisant état d'incitations au meurtre de Juifs

Le département d'État américain a annoncé lundi que le budget de soutien des États-Unis à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) atteindra cette année le montant record de 223 millions de dollars (205 millions d'euros). Ce montant représente une augmentation de 16 millions de dollars (14,6 millions d'euros) par rapport à l'année précédente, renforçant ainsi la position des États-Unis en tant que principal donateur de l'UNRWA. Sous la présidence de Donald Trump, tout financement de l'agence avait été interrompu, mais depuis l'entrée en fonction du président Joe Biden, les États-Unis ont alloué près d'un milliard de dollars à l'UNRWA.

Cette annonce de soutien à l'agence onusienne survient malgré les critiques formulées par Barbara A. Leaf, secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires du Proche-Orient, lors d'une récente réunion avec des membres de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Mme Leaf a fait part de ses préoccupations concernant les informations faisant état d'incitations à la violence et au meurtre dans les écoles de l'UNRWA. Elle a déclaré que le département d'État était conscient de ces problèmes et s'engageait à les résoudre, sans toutefois préciser les mesures envisagées.

SAID KHATIB / AFP Des enfants jouent près de la porte fermée d'une école gérée par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 6 avril 2021

La question de l'incitation à la violence par l'UNRWA est déjà un sujet de préoccupation. Un rapport conjoint de l'organisation UN Watch et de l'institut de recherche et de politique IMPACT-se, qui examine et analyse le matériel éducatif à travers le monde, a révélé que les enseignants et les écoles de l'UNRWA incitent régulièrement au meurtre des Juifs. Selon ce rapport, les institutions éducatives palestiniennes produisent du matériel d'étude qui glorifie la terreur, encourage le martyre du jihad, diabolise les Israéliens et incite à l'antisémitisme.

Selon ces rapports, les écoles de l'UNRWA enseignent aux enfants à sacrifier leur vie et à libérer Jérusalem dans leurs cours de grammaire, d'orthographe et de vocabulaire de la langue arabe. Ces cours comportent des phrases faisant référence aux "combattants du jihad" contre "l'occupant" et expriment l'engagement à "libérer" la Palestine. Une chanson enseignée dans le cadre de l'apprentissage de l'arabe définit même la mort comme "un passe-temps" à obtenir en tuant des Israéliens, affirmant que la recherche de la paix est un signe de faiblesse plutôt qu'un objectif souhaitable.