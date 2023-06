L'Iran espère finaliser un échange de prisonniers avec les États-Unis

Siamak Namazi, Emad Sharqi et Morad Tahbaz, tous trois Américano-Iraniens, sont actuellement détenus en Iran

L'Iran espère que les discussions indirectes avec les États-Unis déboucheront prochainement sur un échange de prisonniers, a annoncé lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. "Nous essayons de rendre les citoyens iraniens à leurs familles ; nous espérons assister à un événement positif", a déclaré Nasser Kanani lors de sa conférence de presse hebdomadaire, en répondant à une question sur un possible échange de détenus avec Washington.

AP Photo/Frank Augstein Roxanne Tahbaz, la fille de Morad Tahbaz

"La recherche d'une solution est toujours à l'ordre du jour de la diplomatie iranienne, avec la participation de parties tierces", a précisé M. Kanani. L'Iran a confirmé le 12 juin mener des pourparlers indirects avec les Etats-Unis par l'intermédiaire du sultanat d'Oman. L'autorité judiciaire iranienne avait fait état en août 2022 de la détention "de dizaines" de ressortissants iraniens aux États-Unis.

Ces derniers mois, l'Iran a libéré six Européens : deux Français, deux Iranos-Autrichiens, un Danois et un Belge. Il a obtenu en retour la libération d'un diplomate iranien condamné pour terrorisme et emprisonné en Belgique depuis près de cinq ans.

ATTA KENARE / AFP Le président iranien Ebrahim Raïssi

L’homme d’affaires Siamak Namazi, l'investisseur Emad Sharqi, tous deux Américano-Iraniens et condamnés à dix ans d’emprisonnement pour espionnage, et Morad Tahbaz Américano-Irano-Britannique, également condamné à dix ans pour "conspiration avec l'Amérique", sont actuellement détenus en Iran.

Outre les prisonniers, les discussions irano-américaines portent sur un possible remplacement de l'accord sur le nucléaire iranien, conclu en 2015 puis dénoncé par Washington en 2018. Téhéran cherche à obtenir une levée des sanctions qui affectent durement son économie, ainsi que le déblocage de fonds iraniens bloqués à l'étranger, notamment sept milliards de dollars en Corée du Sud.