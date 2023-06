"Israël mène une politique pro-russe": L'ambassadeur d'Ukraine convoqué par Jérusalem le 3 juillet

L'ambassadeur d'Ukraine en Israël avait affirmé que Jerusalem menait "une politique pro-russe", provoquant l'ire d'Eli Cohen

L'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères israélien pour une réunion qui doit se tenir le 3 juillet, avec la chef de la Direction des Affaires Stratégiques, Aliza Ben Nun. A l'origine de cette convocation, un message publié par Yevgen Korniychuk sur les réseaux sociaux et qui avait fortement déplu à l'Etat hébreu.

"L'ambassade d'Ukraine en Israël déplore que le gouvernement israélien actuel ait opté pour une voie de coopération étroite avec la Fédération de Russie", indiquait le compte Facebook de l'ambassade d'ukraine. La publication précisait: "Le ministère israélien des Affaires étrangères est resté muet face aux déclarations antisémites régulières faites par Poutine et ses sbires".

Oren Ben Hakoon/Flash90 Israel's Foreign Minister Eli Cohen

Eli Cohen a répondu à ces accusations en affirmant que "malgré les complexités des relations avec la Russie, Israël a été aux côtés de l'Ukraine depuis le début de la guerre jusqu'à ce jour, a publiquement soutenu son intégrité territoriale et sa souveraineté, et a même voté dans les forums internationaux pour condamner la Russie". "Le gouvernement israélien continue d'agir et de promouvoir la coopération avec l'Ukraine conformément aux accords entre les deux pays. Le comportement de l'ambassadeur n'aide pas", indique le communiqué du ministère.