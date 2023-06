Eli Cohen appelle les USA à coopérer avec Israël et l'AP pour éviter l'escalade en Cisjordanie

"L'élargissement du cercle de normalisation et de paix au Moyen-Orient, dirigé par les États-Unis, fera progresser toute la région"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen s'est entretenu mardi avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Les deux hommes ont discuté d'un effort israélo-américain pour élargir le cercle de la paix et fixer une nouvelle date pour la convocation du Forum du Néguev avec la participation de nouveaux pays qui rejoindront le cercle de normalisation des relations diplomatiques.

Les ministres ont également abordé la question de l'escalade des tensions en Cisjordanie. Le ministre Cohen a déclaré que le gouvernement israélien "continuera à combattre le terrorisme palestinien jusqu'au bout et à protéger ses citoyens." Eli Cohen a souligné l'importance de la coordination entre Israël et les États-Unis et du renforcement de la coopération en matière de sécurité avec l'Autorité palestinienne afin d'empêcher une nouvelle escalade en Cisjordanie.

Oren Ben Hakoon/Flash90 Eli Cohen

"L'élargissement du cercle de normalisation et de paix au Moyen-Orient, dirigé par les États-Unis, fera progresser toute la région et apportera la sécurité, la prospérité et la stabilité. Nous continuerons à travailler pour construire et renforcer nos relations avec d'autres pays au Moyen-Orient et au-delà. L'Iran dirige le terrorisme dans tout le Moyen-Orient, au Liban et en Syrie, en passant par l'Irak et le Yémen jusqu'au Hamas et au Jihad islamique. La communauté internationale doit agir de manière décisive et sans ambiguïté pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire", a affirmé Eli Cohen.

En outre, le ministre des Affaires étrangères a présenté à son collègue les progrès réalisés dans le processus d'adhésion d'Israël au programme américain d'exemption de visa, qui devrait se terminer en octobre de cette année.