Le secrétaire d'Etat a appelé l'Iran à "ne pas prendre des mesures qui augmentent les tensions" avec les Etats-Unis ou dans la région"

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a affirmé avoir dit au ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, lors d'une conversation téléphonique , mardi que tant que des tensions agiteront Israël et la Cisjordanie, "il sera beaucoup plus difficile, voire impossible, pour nous de renforcer les accords d'Abraham ou de les étendre, par exemple par le biais d'une normalisation avec l'Arabie saoudite". Le secrétaire d'Etat était interrogé à ce sujet lors d'un débat organisé par le Council on Foreign Relations à New York.

Antony Blinken a par ailleurs réitéré qu'aucun accord sur le nucléaire iranien ne se "profilait à l'horizon", malgré des discussions indirectes menées avec Téhéran. "Il n'y a pas d'accord qui se profile à l'horizon, même si nous continuons à être disponibles pour explorer les voies diplomatiques", a déclaré

"On les jugera aux actes", a-t-il ajouté, en appelant l'Iran à décider "de ne pas prendre des mesures qui augmentent les tensions" avec les Etats-Unis ou dans la région.

L'Iran a confirmé le 12 juin mener des pourparlers indirects avec les Etats-Unis par l'intermédiaire du sultanat d'Oman, le traditionnel médiateur entre les deux pays qui n'ont pas de relations diplomatiques.

Ces discussions portent essentiellement sur un possible échange de prisonniers entre les deux pays mais les spéculations vont bon train sur un possible remplacement de l'accord sur le nucléaire iranien, conclu en 2015 puis dénoncé par Washington en 2018.

HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP Installations d'enrichissement atomique du centre de recherche nucléaire de Natanz, à quelque 300 kilomètres au sud de la capitale Téhéran, le 4 novembre 2019

Téhéran cherche à obtenir une levée des sanctions qui affectent durement son économie, ainsi que le déblocage de fonds iraniens bloqués à l'étranger.

M. Blinken a indiqué que les Etats-Unis et leurs partenaires avaient négocié de "bonne foi" l'été dernier pour un retour à l'accord nucléaire mais que l'Iran n'avait "pas su ou pas pu faire ce qui était nécessaire".