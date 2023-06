Ces restes, "recueillis avec soin dans l'épave sur le site de l'accident devraient fournir de cruciaux éléments de compréhension sur la cause de cette tragédie"

Des "restes humains présumés" ont été découverts parmi les débris du submersible Titan disparu avec ses cinq passagers, lors d’une expédition vers l’épave du Titanic, ont annoncé mercredi les garde-côtes américains dans un communiqué. Ces restes, "recueillis avec soin dans l'épave sur le site de l'accident", ainsi que les débris de l'engin retrouvés, vont être analysés, ce qui devrait fournir "de cruciaux éléments de compréhension sur la cause de cette tragédie", a déclaré le capitaine des garde-côtes Jason Neubauer, qui dirige l'enquête.

Ce dernier a salué les efforts internationaux "afin de récupérer et préserver ces preuves cruciales à une distance de la côte et à une profondeur extrêmes", a poursuivi le communiqué. "Il reste beaucoup de travail pour comprendre les facteurs qui ont mené à la perte catastrophique du Titan et aider à ce qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais", a-t-il conclu.

Handout/AFP Le submersible Titan

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes par le Canada et les Etats-Unis pour déterminer les causes de l'implosion du submersible. Les médias canadiens ont montré des morceaux de ce qui ressemblait être le nez et des parties de la coque du submersible. Les critiques s'étaient multipliées après la disparition du Titan sur de possibles négligences de l'entreprise Oceangate Expeditions. Un ex-dirigeant de la société avait notamment émis de sérieux doutes sur la sûreté de l'appareil, dont le seul hublot n'aurait pas été conçu pour résister à de telles profondeurs.

Le Titan, un petit submersible d’une longueur de 6,5 mètres, avait plongé le 18 juin pour aller observer l'épave du Titanic et devait refaire surface sept heures plus tard, mais le contact avait été perdu moins de deux heures après son départ. Une vaste opération de secours avait alors été engagée pour tenter de sauver les passagers de l'engin, censé disposer de réserves d'air pour environ quatre jours, pour finalement découvrir que le submersible avait, peu après sa plongée, été touché par une "implosion catastrophique" tuant les cinq hommes sur le coup.

https://twitter.com/i/web/status/1674243040687583232 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des débris du Titan, retrouvés sur le fond marin à quelque 500 mètres de l'épave du Titanic et à une profondeur de près de 4.000 mètres, ont été ramenés sur terre mercredi, à Saint-Jean de Terre-Neuve, dans l'est du Canada. Ils devraient désormais être transférés par un navire des garde-côtes américains vers un port aux Etats-Unis, où les enquêteurs pourront les analyser.