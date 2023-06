A Portofino, ceux qui marchent trop lentement encourent désormais une amende

A une époque où voyager est devenu possible pour tout un chacun, où la préoccupation écologique est grandissante et où certains résidents aspirent à un peu de tranquillité, de plus en plus de destinations prisées décident de lutter contre le surtourisme. Pour parvenir à leur objectif, certaines villes ont ainsi instauré des armes dissuasives à destination des voyageurs, dont certaines sont assez surprenantes.

A Amsterdam, il n'est plus permis de consommer du cannabis dans la vieille ville, le fameux "quartier rouge". Si la loi s'applique à tous, elle vise principalement à limiter l'afflux des touristes sur le site. Quiconque enfreint la loi écope désormais d'une amende de 90 euros. Dans de nombreux villes d'Espagne, des amendes ont commencé à être infligées aux touristes qui font du bruit ou fument dans les lieux publics. L'un des pays les plus touristiques au monde espère ainsi ramener un peu de quiétude dans ses quartiers. Les différentes amendes sont d'environ 100 euros.

Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP This picture shows the newly entitled Henriette Pimentel Bridge in East Amsterdam, on April 19, 2022.

La Croatie tente également de lutter contre le surtourisme, notamment en infligeant des amendes aux voyageurs qui boivent trop. Les amendes peuvent atteindre 150 euros.

La ville italienne de Portofino a pris une mesure encore plus radicale pour lutter contre la congestion touristique, en infligeant des amendes à ceux qui marchent trop lentement dans les lieux fréquentés et qui provoquent un embouteillage piéton. L'amende peut aller jusqu'à 420 euros.

BRIGITTE HAGEMANN / AFP Portofino en Italie

À Sorrente, une autre ville touristique d'Italie, de lourdes amendes sont désormais infligées aux touristes qui se promènent en maillot de bain en dehors de la plage. Ces mesures ont été prises après que la ville a dû faire face à de nombreux touristes se promenant nus, ou se rendant dans des églises vêtus du strict minimum. L'amende peut atteindre 500 euros.

Pour limiter les visites, d'autres villes italiennes ont pris des mesures encore plus radicales, en instaurant des systèmes de pré-inscription pour les touristes. Les contrevenants s'exposent aux aussi à une amende.