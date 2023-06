USA : l'ancien ambassadeur Daniel Shapiro nommé envoyé spécial pour les Accords d'Abraham

Daniel Shapiro a été nommé ambassadeur des États-Unis en Israël par Barack Obama en 2011, et est resté en poste jusqu'en 2017

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé jeudi la nomination de l'ancien ambassadeur des États-Unis Daniel Shapiro au poste d'émissaire sur la question des Accords d'Abraham entre Israël et les pays arabes

"Dan soutiendra les efforts des États-Unis pour promouvoir une région plus pacifique et interconnectée, pour approfondir et élargir les Accords d'Abraham et pour construire le Forum du Néguev", a affirmé Blinken sur Twitter.

Daniel Shapiro, dont l'intitulé exact du poste est "conseiller principal pour l'intégration régionale pour les affaires du Proche-Orient" a été nommé ambassadeur des États-Unis en Israël par Barack Obama en 2011, et est resté en poste jusqu'en 2017.