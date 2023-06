Visite "surprise" de Mike Pence à Zelensky en Ukraine

Il estime même que les États-Unis devraient jouer un rôle de premier plan dans la lutte du pays contre la Russie

L'ancien vice-président américain Mike Pence a effectué une visite surprise en Ukraine jeudi, devenant ainsi le premier candidat républicain à la présidence à rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky pendant la campagne.

Cette visite intervient à un moment crucial de la guerre, juste après la rébellion du groupe mercenaire Wagner et la frappe meurtrière d'un missile russe sur une pizzeria à Kramatorsk, en Ukraine.

M. Pence n'a jamais caché son soutien à l'Ukraine, estimant que les États-Unis devraient jouer un rôle de premier plan dans la lutte du pays contre la Russie.

"Je crois que l'Amérique est le leader du monde libre", a déclaré M. Pence à NBC News. "Mais venir ici en tant que simple citoyen, pouvoir constater de mes yeux l'héroïsme des soldats ukrainiens qui tiennent la ligne, voir l'héroïsme des habitants d'Irpin qui ont repoussé l'armée russe, voir des familles dont les maisons ont été littéralement bombardées au milieu d'une invasion russe inadmissible et non provoquée, tout cela renforce ma détermination à faire ma part, à continuer d'appeler à un soutien américain fort en faveur de nos amis et alliés ukrainiens."

Brendan Smialowski / AFP Volodymyr Zelensky

Le futur de l'aide américaine à l'Ukraine est désormais incertain, et les électeurs que M. Pence essaie d'attirer pendant les primaires républicaines ne montrent pas un grand enthousiasme à soutenir le pays. Selon le dernier sondage national de NBC News, 52 % des électeurs des primaires du GOP ont déclaré qu'ils seraient moins enclins à soutenir un candidat favorable à l'envoi de fonds et d'armes supplémentaires à l'Ukraine.