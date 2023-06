L'Iran rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai, une alliance Chine-Russie

"Lors de la prochaine réunion du Comité des chefs d'Etat, qui se tiendra le 4 juillet, l'adhésion complète de l'Iran sera formalisée"

L'Iran va rejoindre la semaine prochaine l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), une alliance réunissant notamment la Chine et la Russie, a indiqué vendredi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / AFP Serguei Lavrov

"Lors de la prochaine réunion du Comité des chefs d'Etat (de l'OCS), qui se tiendra le 4 juillet, l'adhésion complète de l'Iran sera formalisée", a déclaré M. Lavrov à la presse depuis Moscou. Lors de cette réunion, sera également signé un mémorandum sur "les obligations" du Bélarus, allié de Moscou, "qui va également lancer une procédure pour adhérer pleinement" à l'OCS, a ajouté M. Lavrov. L'Organisation de coopération de Shanghai, créée en juin 2001, rassemble actuellement huit pays : la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan, l'Inde et le Pakistan.

Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / AFP Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, rencontre Li Hui, l'envoyé spécial de la Chine pour l'Ukraine, à Moscou

L'Iran cherche activement à réduire son isolement international, en se liant davantage à la Chine et à la Russie, en se réconciliant avec ses voisins arabes, mais aussi en réduisant les tensions avec les pays occidentaux. Outre l'OCS, Téhéran dit vouloir intégrer au plus vite une autre organisation sans membres occidentaux: celle des Brics, qui regroupe l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. L'Iran, simple observateur de l'OCS depuis 2005, avait obtenu son adhésion lors d'un sommet de l'organisation en 2021 à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan.