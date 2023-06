Israël a confisqué les biens de cinq membres du Hamas en Europe

L'objectif est de contrecarrer l'infrastructure organisationnelle et financière de l'organisation terroriste en Europe

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a signé des ordonnances administratives autorisant la saisie de fonds que l'organisation Hamas a secrètement versés à cinq de ses hauts responsables opérant en Europe, pour un montant de plus d'un million de dollars, a rapporté vendredi le quotidien Israel Hayom. Cette initiative rentre dans le cadre de la campagne économique en cours menée par l'establishment de la sécurité, en collaboration avec le Shin Bet, et le bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF), pour contrecarrer les infrastructures organisationnelles et financières du Hamas au sein de l'Union européenne.

Nicole Laskavi/Ministère de la Défense Le ministre de la Défense Yoav Gallant s'exprime lors d'une cérémonie au quartier général de Tsahal à Tel Aviv, le 1er juin 2023.

À l'origine de ces mandats de saisie, des informations selon lesquelles ces hauts responsables opéraient dans le cadre d'une branche étrangère de l'organisation du Hamas, dirigée par Khaled Mashal. Ces membres opèrent sous couverture civile, afin de collecter des fonds et d'obtenir le soutien du public depuis l'étranger.

Mahmud Hams (AFP/File) Since 2008, Israel has fought three wars in Gaza with Hamas, which is branded a terrorist organisation by Israel, the United States and the European Union

Selon certaines informations, des centaines de milliers de dollars ont ainsi été transférés à ces militants afin de promouvoir les activités du Hamas au sein de l'Union européenne. Les membres du Hamas concernés par ces saisies son Majed Khalil Musa Elzir, un résident allemand connu depuis de nombreuses années comme un haut responsable de l'organisation. Elzir a servi dans une série d'entités qui ont été identifiées comme faisant partie du Hamas et déclarées en Israël comme des organisations terroristes, telles que le "Return Center" (PRC) palestinien, qui est basé au Royaume-Uni et opère dans d'autres pays européens, ainsi que sous le nom de "Conférence populaire des Palestiniens en Europe" (PCPA).

AFP/Fayez Nureldine Des membres de l'organisation terroriste du Hamas

Amin Eazi Abu Rashid, un résident des Pays-Bas, a vu lui aussi ses biens confisqués. Abu Rashid a été arrêté en 2010 après avoir participé à la flottille de Marmara. Il est à la tête de la "Fondation Assara", déclarée organisation terroriste en Israël, et a également occupé un poste au sein de l'organisation "Palestinian Return Center" (PRC). La troisième personne est Adel Saad al-Din Hassan Darman, un membre du Hamas basé en Autriche, dont le nom a également été inclus dans la déclaration de la section européenne du Hamas en tant qu'organisation terroriste en 2013. Darman est le chef du "Fonds Palestine" (PHV) autrichien, déclaré organisation terroriste en Israël en raison de son appartenance au système de collecte de fonds du Hamas en Europe. Les autres terroristes dont les biens ont été confisqués sont Muhammad Mahmoud Ahmed Awad, d'Italie, et Amer Ali Amer Awade, un résident d'Allemagne. Les deux ont mené des activités similaires pour le Hamas dans les pays où ils vivent.