Cisjordanie : le RU, l'Australie et le Canada demandent à Israël d'annuler l'approbation de constructions

"Nous appelons le gouvernement d'Israël à revenir sur ses décisions"

La Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada ont demandé samedi au gouvernement israélien de revenir sur sa décision d'approuver la construction de plus de 5 700 nouvelles unités de logement en Cisjordanie.

Dans une déclaration commune, les ministres des Affaires Etrangères des trois pays ont affirmé que "le cycle de la violence en Israël et en Cisjordanie doit être rompu".

"L'expansion continue des colonies est un obstacle à la paix et a un impact négatif sur les efforts déployés pour parvenir à une solution négociée fondée sur la coexistence de deux États. Nous appelons le gouvernement d'Israël à revenir sur ses décisions", indique le communiqué.

Lundi, le gouvernement israélien a approuvé la construction de plus de 5 700 nouvelles unités de logement en Cisjordanie, ce qui a suscité la condamnation de Washington. Cette décision intervient dans un contexte d'intensification de la violence en Cisjordanie, notamment avec l'attaque terroriste près d'Eli, qui a coûté la vie à quatre Israéliens.

27a Le carrefour de Tsomet Tapouah en Cisjordanie

Dans leur déclaration, les trois pays ont souligné qu'ils étaient "profondément troublés par la poursuite des violences qui causent des pertes humaines en Israël et en Cisjordanie". "Nous condamnons sans équivoque toutes les formes de terrorisme et de violence contre les civils, y compris l'attaque terroriste du 20 juin à Eli visant des civils israéliens. Nous condamnons également la violence répréhensible et continue des colons à l'encontre des Palestiniens", ajoute le communiqué, appelant les autorités à "veiller à ce que tous les auteurs d'actes de violence répondent de leurs actes".