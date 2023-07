Poutine affirme son "soutien indéfectible au peuple palestinien"

Mahmoud Abbas, et Vladimir Poutine ont abordé les développements récents au Moyen-Orient au cours d'une conversation téléphonique samedi

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le président russe Vladimir Poutine ont abordé les développements récents au Moyen-Orient et discuté des moyens de renforcer les liens bilatéraux, au cours d'une conversation téléphonique samedi, a rapporté de l'agence de presse Xinhua.

Au cours de la discussion, M. Poutine a transmis à M. Abbas et au peuple palestinien ses vœux pour l'Aïd al-Adha. Ils ont également évoqué les derniers développements du conflit israélo-arabe palestinien, et M. Poutine a réaffirmé le "soutien indéfectible de la Russie au peuple palestinien dans la réalisation de ses aspirations à la liberté et à l'indépendance, avec l'établissement d'un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale".

De son côté, Mahmoud Abbas a exprimé sa volonté du rétablissement de la stabilité en Russie et a souhaité au pays progrès et prospérité. Par le passé, Vladimir Poutine a exprimé son désir d'accueillir un sommet arabe israélo-palestinien pour relancer les pourparlers de paix entre les deux parties, qui sont actuellement au point mort. Mais malgré ces intentions, rien ne s'est encore concrétisé.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a réaffirmé en 2021 que la Russie était prête à faciliter des contacts directs entre Israël et l'Autorité palestinienne.

En octobre 2022, lors d'une rencontre entre Abbas et Poutine, ce dernier a réitéré sa méfiance envers Washington pour la résolution du conflit avec Israël, tout en affirmant apprécier le rôle de la Russie dans le processus de paix.

Les efforts déployés par les États-Unis sous l'administration Obama pour négocier un accord de paix ont échoué en 2014 lorsque l'Autorité palestinienne a demandé unilatéralement à adhérer à des organisations internationales, en violation des conditions des pourparlers.