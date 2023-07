Des avions britanniques de la Seconde Guerre mondiale découverts en Ukraine

Environ 3 000 modèles de l'avion Hawker Hurricane avaient été envoyés en URSS pour soutenir les efforts de guerre contre les nazis

Des avions de chasse britanniques "Hawker Hurricane", utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été retrouvés enterrés dans une forêt en Ukraine, a rapporté dimanche la BBC.

Les avions ont été découverts après la détection d'une bombe de l'époque, qui a conduit à des fouilles plus approfondies. Selon la BBC, ces avions faisaient partie d'un programme de soutien militaire appelé "Lend-Lease", financé par les États-Unis, et ils auraient été envoyés à l'Union soviétique en 1941 pour lutter contre les nazis.

La présence de ces avions en Ukraine est extrêmement rare et sa découverte revêt une importance historique pour l'aviation. Selon Oleks Shtan, ancien pilote de ligne et responsable des fouilles, "aucun avion Lend-Lease n'avait été trouvé ici auparavant". Il a expliqué que le Hurricane était un appareil solide et facile à piloter, adapté aux pilotes inexpérimentés et fiable en tant que plate-forme de tir.

https://twitter.com/i/web/status/1675393908111560704 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Pendant la guerre, environ 3 000 modèles de l'avion Hawker Hurricane ont été envoyés en URSS pour soutenir les efforts de guerre contre les nazis. Cependant, peu de ces avions de l'époque existent aujourd'hui, car la plupart ont été détruits pendant les combats ou démantelés en pièces détachées. Seuls 14 Hurricane restaurés sont actuellement en état de voler. En outre, de nombreux avions ont été délibérément détruits par l'Union soviétique après la guerre afin d'éviter les frais de rapatriement aux États-Unis.

Le responsable de la recherche au musée national de l'aviation d'Ukraine, Valerii Romanenko, a souligné l'importance symbolique des Hurricane en tant que symboles de l'aide britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a également rappelé que le Royaume-Uni est actuellement l'un des principaux fournisseurs d'équipements militaires de l'Ukraine.