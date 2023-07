République Tchèque : une porcherie sur un "camp de Roms" de l'époque nazie démolie

Environ 1 300 hommes, femmes et enfants roms et sintis tchèques et moraves y ont été détenus d'août 1942 à août 1943

Une porcherie qui avait été construite sur les vestiges du camp de concentration roms de l'époque nazie en République Tchèque a été détruite. Elle se trouvait près de Lety, à environ 80 kilomètres au sud de Prague, et a été construite au début des années 1970 après que le régime communiste eut rejeté une proposition d'y construire un mémorial de l'Holocauste des Roms. Il a fallu 50 ans au pays pour reconnaître que la porcherie représentait "une honte" pour la mémoire de ceux qui avaient péri dans le camp. La démolition qui a commencé l'été dernier est maintenant presque terminée et un mémorial sera ouvert sur le site l'année prochaine. Mais pour de nombreux Roms, le lieu reste un symbole du racisme, de la discrimination et des préjugés auxquels ils sont toujours confrontés au quotidien. Kenzo TRIBOUILLARD / AFP Illustration - Drapeau nazi à 'exposition Le camp de Lety était l'un des deux "camps tziganes" opérant dans le protectorat de Bohême et de Moravie occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 1 300 hommes, femmes et enfants roms et sintis tchèques et moraves y ont été détenus d'août 1942 à août 1943, selon les archives historiques. Les Sinti sont un sous-groupe spécifique de Roms qui sont venus en Europe au Moyen Âge et se sont installés dans des pays principalement germanophones. Au moins 326 personnes, pour la plupart des enfants, y sont mortes. Lorsque les autres ont été déportés vers le camp de concentration nazi d'Auschwitz à la suite d'une épidémie de typhoïde, le camp a été rasé.