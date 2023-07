La Chine appelle à renforcer la coopération avec la marine russe

Les dirigeants chinois considèrent depuis longtemps la Russie comme un partenaire utile et fiable pour contrebalancer l'influence occidentale

Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a prôné lundi la nécessité du renforcement de la coopération militaire navale avec la Russie lors d'un entretien avec un haut gradé russe, le plus important à ce niveau depuis la mutinerie avortée du groupe Wagner.

(AP Photo/Vincent Thian) Li Shangfu

Les deux pays voisins peuvent "apporter des contributions positives au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde", a estimé Li Shangfu, placé depuis 2018 sous sanctions américaines. La Chine et la Russie doivent "régulièrement organiser des exercices conjoints et des patrouilles, ainsi que des compétitions interarmées", a indiqué le ministre lors d'une rencontre à Pékin avec le commandant en chef de la flotte russe, Nikolaï Ievmenov.

Ces propos ont été rapportés par le ministère chinois de la Défense. Cité par ce même communiqué, M. Ievmenov a dit espérer "porter les relations entre les deux pays et les deux armées vers de nouveaux sommets".

AP Photo/Dmitri Lovetsky Les drapeaux russe et chinois

Cet entretien entre responsables militaires russe et chinois est le plus important à ce niveau rapporté publiquement depuis le spectaculaire soulèvement fin juin en Russie de mercenaires du groupe privé Wagner. Les dirigeants chinois considèrent depuis longtemps la Russie comme un partenaire utile et fiable pour contrebalancer l'influence occidentale sur la scène internationale.

Les deux voisins organisent régulièrement des exercices militaires communs pour renforcer leur coordination. Le mois dernier, la Chine et la Russie avaient ainsi effectué une patrouille militaire aérienne conjointe au-dessus des mers du Japon et de Chine orientale, poussant la Corée du Sud à déployer des avions de chasse par précaution