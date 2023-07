Moscou : une attaque de drone perturbe le trafic aérien

L’attaque a perturbé pendant trois heures le fonctionnement de l'aéroport Vnoukovo, l'un des principaux aéroports internationaux de Moscou

Le Kremlin a annoncé mardi avoir intercepté cinq drones ukrainiens au-dessus de la région de Moscou lors d'une attaque, perturbant le fonctionnement de l'aéroport international de Vnoukovo.

Selon le ministère russe de la Défense, quatre drones ont été détruits par la défense antiaérienne près de la capitale, tandis que le cinquième a été neutralisé par des "moyens de guerre électronique" avant de s'écraser dans la région de Moscou. Le ministère a souligné qu'il n'y a eu aucune victime ni dégât. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, s'est félicité de la neutralisation de tous les drones détectés par la défense antiaérienne, exprimant sa satisfaction sur Telegram.

L’attaque a perturbé pendant trois heures le fonctionnement de l'aéroport Vnoukovo, l'un des principaux aéroports internationaux de Moscou. Selon les services de secours cités par l'agence de presse Ria Novosti, l'un des drones a été neutralisé près de Koubinka, à environ 40 kilomètres de l'aéroport, ce qui a entraîné la redirection de plusieurs vols pendant la matinée. L'aéroport Vnoukovo a finalement pu reprendre ses activités à 05h00 GMT, selon Rosaviatsia, l'agence russe chargée du transport aérien.

Après cette attaque, Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a qualifié l'incident d'"acte terroriste" visant une zone abritant des "infrastructures civiles". Elle a mis en cause les Occidentaux, qui fournissent un soutien militaire et financier crucial à l'Ukraine.

Dimitar DILKOFF / AFP Un immeuble résidentiel endommagé après un bombardement dans la ville de Tchernihiv

Du côté ukrainien, le bilan des victimes s'élève à deux personnes tuées dans la région de Kherson, dans le sud du pays, après des bombardements d'artillerie russes, selon les déclarations du gouverneur Oleksandre Prokoudine sur Telegram. Trois personnes ont également été blessées dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, et trois autres dans la région de Tcherniguiv, au nord, selon les autorités locales. Le bilan de l'attaque au drone russe qui a touché un immeuble d'habitation à Soumy, dans le nord-est du pays, s'est également alourdi à trois morts et 21 blessés.