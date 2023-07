Journaliste américain détenu : le Kremlin fait état de "contacts" avec les Etats-Unis

Lundi, l'ambassadrice américaine à Moscou, Lynne Tracy, a pu rendre visite au journaliste incarcéré pour des accusations d'espionnage

Le Kremlin a fait état mardi de "contacts" avec les Etats-Unis concernant le journaliste américain Evan Gershkovich emprisonné en Russie, sans toutefois confirmer que des négociations avaient lieu en vue d'un possible échange de prisonniers.

Lundi, l'ambassadrice américaine à Moscou, Lynne Tracy, a pu rendre visite au journaliste du Wall Street Journal incarcéré pour des accusations d'espionnage qu'il rejette, affirmant qu'il était en "bonne santé". Le même jour, selon des médias russes, des agents consulaires russes ont rendu visite à un Russe emprisonné aux Etats-Unis pour des accusations de cybercriminalité, Vladimir Dounaev.

Interrogé mardi sur la signification de ces deux visites et d'éventuelles négociations en vue d'un échange de prisonniers, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré qu'il y avait des "contacts" entre Moscou et Washington.

Shamil Zhumatov/POOL/AFP Kremlin spokesman Dmitry Peskov holds a mobile phone before a press conference of Russian President Vladimir Putin and Belarusian President Alexander Lukashenko at the Kremlin in Moscow, Russia, on September 9, 2021.

"Nous avons dit qu'il y avait certains contacts sur la question, mais nous ne voulons pas les rendre publics de quelque façon que ce soit", a dit M. Peskov. "Ils doivent avoir lieu et se poursuivre dans un silence total", a-t-il ajouté.

Il n'a pas donné plus de précisions, tout en soulignant que "le droit à des contacts consulaires (pour les détenus) doivent être respectés des deux côtés".

Ces déclarations, bien que vagues, semblent indiquer que la Russie est ouverte à l'idée d'un échange de prisonniers impliquant Evan Gershkovich.

Le journaliste âgé de 31 ans, qui a aussi travaillé dans le passé, a été arrêté lors d'un reportage à Ekaterinbourg (Oural) le 29 mars.

Son arrestation s'inscrit dans le contexte des graves tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Russie provoquées par le conflit en Ukraine, où Washington soutient Kiev militairement et financièrement face à Moscou. Les Etats-Unis, le Wall Street Journal et la famille d'Evan Gershkovich rejettent comme lui les accusations d'"espionnage" formulées par les autorités russes. Selon le ministère américain de la Justice, Vladimir Dounaev a été extradé aux Etats-Unis depuis la Corée du Sud en 2021 pour des accusations d'appartenance à une organisation cybercriminelle.

SAUL LOEB / AFP U.S. President Joe Biden gestures as an image of U.S. journalist Evan Gershkovich appears onscreen during the White House Correspondents' Association dinner in Washington, DC.

Les Etats-Unis et nombre d'experts accusent régulièrement la Russie d'arrêter des citoyens américains de façon arbitraire pour ensuite les échanger contre des Russes détenus par Washington ou ses alliés occidentaux.

En décembre, la basketteuse américaine Brittney Griner, arrêtée en Russie pour des accusations de trafic de cannabis, avait été libérée contre Viktor Bout, un marchand d'armes russe prisonnier aux Etats-Unis.