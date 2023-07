La journée de lundi a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde

La température, qui oscille entre environ 12°C et 17°C de moyenne journalière au cours de l'année, était en moyenne de 16,20°C début juillet entre 1979 et 2000

Lundi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, dépassant pour la première fois la moyenne mondiale de 17° Celsius avec 17,01°, ont annoncé mardi des météorologues américains. Selon leurs mesures, la température moyenne à la surface de la planète le 3 juillet a dépassé le précédent record de 16,92° qui datait du 24 juillet de l’année dernière. La température de l'air, qui oscille entre environ 12°C et 17°C de moyenne journalière au cours de l'année, était en moyenne de 16,20°C début juillet entre 1979 et 2000.

https://twitter.com/i/web/status/1676340991593201664 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ce record n’a pour le moment pas été validé par d’autres systèmes de mesures, mais il pourrait bientôt être battu avec le début de l'été dans l'hémisphère nord. La température moyenne de la planète continue généralement d'augmenter jusqu'à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août.

Les températures devraient dépasser encore davantage les moyennes historiques au cours de l'année prochaine avec l'apparition du phénomène météorologique El Niño dans l'océan Pacifique, dont l'Organisation météorologique mondiale a confirmé lundi qu'il était en cours. Le mois dernier, les températures moyennes mondiales ont été les plus élevées jamais enregistrées par l'unité de surveillance du climat Copernicus de l'Union européenne pour le début du mois de juin.