Exclu i24NEWS: "Il n'y a aucun risque que l'Iran obtienne des armes israéliennes via l'Ukraine", soutient le conseiller de Zelensky

"Tout ce qui concerne les armes lourdes est contrôlé. L'Iran ne peut pas obtenir des armes israéliennes qui nous seraient livrées", affirme Mykhailo Podolyak

Mykhailo Podolyak, conseiller du chef de cabinet du président ukrainien Zelensky, a affirmé à i24NEWS que si Israël acceptait de fournir des armes à l'Ukraine, il n'y aurait "aucun risque" que l'Iran les obtienne. Le conseiller ukrainien réagissait aux récentes déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou, selon lesquelles Jérusalem "s'abstenait de fournir une aide militaire à Kiev par crainte que ses armes ne tombent entre les mains du régime iranien".

"Tout ce qui concerne les armes lourdes est documenté et contrôlé. Il n'y a donc aucun risque que l'Iran ne reçoive quelque chose qui soit fabriqué en Israël et transféré en Ukraine", assure Mykhailo Podolyak. "Si, au début de la guerre, on s'inquiétait de savoir où se trouveraient ces armes, ce n'est plus le cas aujourd'hui, car un solide système de surveillance a été mis en place. Il a également noté que l'Iran "reçoit toute son aide, à grande échelle, de la Russie".

"Cela comprend les systèmes de défense, les systèmes de surveillance de l'espace aérien, les systèmes S300 et S400. En d'autres termes, l'Iran a déjà un partenaire qui peut lui fournir des technologies militaires à grande échelle", a-t-il déclaré.

Commentant la récente querelle entre l'ambassade d'Ukraine en Israël et le ministère israélien des affaires étrangères au sujet de la position pro-russe présumée d'Israël dans la guerre, M. Podolyak a déclaré qu'il comprenait les préoccupations de Jérusalem: "Je considère la position d'Israël de manière plus pragmatique. Je comprends tous les défis internes qui se posent, y compris les défis territoriaux. Le rôle que joue la Russie dans la région, y compris en Iran, et les risques qu'elle fait peser sur la sécurité de la région sont clairs", a-t-il déclaré. "Je comprends cela et je pense donc que la rhétorique devrait être plus prudente.

Malgré la visite du ministre israélien des affaires étrangères Eli Cohen en Ukraine en février, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne s'est pas encore rendu dans le pays. M. Podolyak a déclaré à i24NEWS que Kiev "considérerait une telle visite comme positive". "Il serait souhaitable que le Premier ministre israélien se rende à Kiev, ce serait symbolique. Cela mettrait en évidence la compréhension fondamentale par Israël de la nature de cette guerre, la raison pour laquelle la souveraineté de chaque pays est très importante et doit être protégée, ainsi que la liberté de ses citoyens", a-t-il déclaré.

S'agissant des perspectives de la guerre, M. Podolyak a déclaré qu'après 16 mois de combats acharnés, il était évident pour lui que la Russie "n'est pas en train de gagner". Dans ce contexte, il a invité Israël à réfléchir à ses futures relations avec les deux belligérants. "Il est nécessaire d'analyser la situation à l'aune de la stratégie de l'État d'Israël pour ce qui est de son image et sa réputation dans cinq, dix ou quinze ans. Il me semble que dans ce contexte, certaines mesures seront prises en faveur de l'Ukraine. Une fois encore, je tiens à souligner que la Russie perdra cette guerre et que son élite politique ne continuera pas d'exister dans sa composition actuelle", a-t-il déclaré.