Adele met en garde ses fans contre les jets d'objets sur scène

Adele a rappelé les "règles de courtoisie" lors de concerts, après la série d'objets lancés récemment sur les artistes en plein concert

Dans une vidéo postée sur Instagram par un spectateur, la chanteuse de 35 ans avait un message spécial pour ses fans, qu'elle a délivré en arpentant la scène dans le cadre de sa résidence à Las Vegas.

"Avez-vous remarqué comment les gens oublient les règles de courtoisie dans les concerts en ce moment, en lançant des choses sur scène ? L'avez-vous vu ? Je vous mets au défi de me lancer quelque chose. Arrêtez de lancer des objets sur les artistes !", a déclaré Adele à la foule dans une vidéo TikTok partagée samedi.

L'interprète de "Easy On Me" a ensuite lancé un t-shirt sur le public en plaisantant et a déclaré que les gens devraient "arrêter de jeter des choses sur les artistes".

"Les artistes sont déjà si vulnérables", a-t-elle ajouté.

Ces propos surviennent alors que plusieurs incidents ont eu lieu récemment au cours desquels des fans ont jeté des objets sur les artistes sur scène. Un fan a jeté les cendres de sa mère sur scène lors de son dernier concert à Hyde Park, à Londres.

Lors d'un concert de Bebe Rexha, la chanteuse s'est retrouvée avec un bleu après qu'un homme lui a lancé un téléphone portable au visage pendant sa performance. La chanteuse avait ensuite été transportée à l'hôpital pour se faire soigner. Elle présente des rougeurs, des gonflements et des ecchymoses.

Par ailleurs, la chanteuse de country Kelsea Ballerini a dû s'arrêter en plein concert après qu'un spectateur lui a jeté un objet au visage.