L'Iran a tenté de s'emparer de deux pétroliers dans le golfe d'Oman, selon la marine américaine

"La marine iranienne a tenté de s'emparer de pétroliers commerciaux transitant légalement dans les eaux internationales"

L'Iran a tenté de s'emparer de deux pétroliers près du détroit stratégique d'Ormuz mercredi, tirant des coups de feu sur l'un d'entre eux, selon la marine américaine.

Dans les deux cas, les navires iraniens ont reculé devant la riposte de l'US Navy, et les deux navires commerciaux ont pu poursuivre leur route. "La marine iranienne a tenté de s'emparer de pétroliers commerciaux transitant légalement dans les eaux internationales", a déclaré le capitaine de frégate Tim Hawkins, porte-parole de la Cinquième flotte de l'US Navy. "La marine américaine a réagi immédiatement et a empêché ces saisies. Les tirs dirigés contre le second navire n'ont pas fait de victimes ni de dégâts majeurs, a-t-il ajouté.

AP Photo/Jon Gambrell Un navire des Gardiens de la révolution iranienne observe un navire de guerre américain dans le détroit d'Ormuz, le 19 mai 2023.

L'Iran n'a pas commenté ces incidents dans l'immédiat. Fin mai, Téhéran avait affirmé qu'il était "possible" d'assurer la sécurité dans le Golfe en coopération avec les autres pays de la région, sans l'implication des Etats-Unis, qui ont renforcé leur présence dans cette zone stratégique.