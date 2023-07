Opération antiterroriste à Jénine : "Il y a eu un usage excessif de la force par Israël", dénonce le chef de l'ONU

"J'appelle une nouvelle fois Israël à respecter ses obligations en vertu du droit international [...] et à protéger les civils en tant que puissance occupante"

"L'escalade n'est pas la réponse" aux "préoccupations légitimes d'Israël pour sa sécurité", a souligné jeudi le secrétaire général de l'ONU, dénonçant son "usage excessif de la force" lors de l'opération militaire en Cisjordanie cette semaine.

"Je comprends les préoccupations légitimes d'Israël pour sa sécurité. Mais l'escalade n'est pas la réponse. Cela renforce la radicalisation et conduit à un cycle de violence et d'effusion de sang qui s'aggrave", a déclaré Antonio Guterres à la presse, revenant sur l'opération qui a lieu en début de semaine à Jénine. "Restaurer l'espoir du peuple palestinien dans un processus politique sérieux, conduisant à une solution à deux Etats et à la fin de l'occupation, est la contribution essentielle d'Israël à sa propre sécurité", a-t-il ajouté.

FABRICE COFFRINI / AFP UN Secretary-General Antonio Guterres.

"Les frappes aériennes et les opérations terrestres d'Israël dans un camp de réfugiés bondé ont représenté la pire violence en Cisjordanie depuis des années, avec des conséquences importantes sur les civils", a-t-il décrit, jugeant que les frappes aériennes "sont en contradiction avec des opérations de maintien de l'ordre".

L'armée israélienne a annoncé mercredi la fin de son opération militaire en Cisjordanie. L'opération lancée lundi a mobilisé des centaines de soldats ainsi que des drones de l'armée dans la ville de Jénine, bastion de groupes terroristes palestiniens.

"De façon évidente, dans cette situation, il y a eu un usage excessif de la force par les forces israéliennes", a insisté Antonio Guterres. "J'appelle une nouvelle fois Israël à respecter ses obligations en vertu du droit international, y compris le devoir de retenue et l'utilisation proportionnée de la force", a-t-il ajouté. "Je rappelle également Israël, en tant que puissance occupante, à sa responsabilité d'assurer que la population civile soit protégée contre tous les actes de violence".