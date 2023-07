Israël projette d'améliorer la route commerciale du Golfe vers l'Europe via le port de Haïfa

Un document du ministère israélien des Affaires étrangères révèle un projet de "connectivité terrestre entre les États du Golfe et Israël"

Israël et les États-Unis ont prévu d’améliorer la route commerciale entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie et Israël, qui reliera directement le Golfe à l'Europe via le port de Haïfa, dans le nord de l’État hébreu, a révélé vendredi le site d’information israélien Ynet. "Les accords d'Abraham ont changé la réalité politique dans notre région et ont ouvert la voie à de nouveaux modes de transport", indique un document du ministère israélien des Affaires étrangères, dont Ynet a eu l'exclusivité.

(AP Photo) Carte des États membres du Conseil de coopération du Golfe : Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Koweït et Émirats arabes unis

"Un projet régional de connectivité terrestre entre les États du Golfe et Israël - un changement de donne qui améliorera le commerce mondial au Moyen-Orient - améliorera la position d'Israël en tant que centre de transport de marchandises depuis l'Extrême-Orient vers l’Occident et soulignera le rôle des États-Unis dans la région", est-il écrit dans le document.

"Le projet de connectivité terrestre par camions fournira une solution facile pour améliorer le commerce terrestre et sera une plate-forme pour tous les partenaires - les États-Unis, les Émirats, l'Arabie saoudite et la Jordanie, ainsi que d'autres pays de la région susceptibles d’être intéressés, comme Bahreïn et Oman".

Ce plan a été présenté comme permettant de réduire considérablement les coûts de transport et de raccourcir les délais d'acheminement des marchandises. Selon Ynet, des responsables israéliens et américains ont estimé qu'il permettrait de réduire le temps de transport de plusieurs semaines à deux ou trois jours et d'économiser jusqu'à 20 % des coûts.

Shay Levy / Flash90 Une vue aérienne du port de Haïfa, dans le nord d'Israël

Selon les méthodes actuelles, les camions en provenance des Émirats arabes unis arrivent au port de Haïfa, mais doivent passer par des procédures bureaucratiques longues et compliquées, ou emprunter le canal de Suez, très coûteux. La modernisation proposée permettrait de rationaliser la route du Golfe vers l'Europe, en passant par Israël.

Des responsables israéliens ont déclaré à Ynet que le plan pourrait être mis en œuvre assez rapidement, avant une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, en raison des avantages qu'il présenterait pour toutes les parties. Un nouvel itinéraire de tourisme a également été suggéré, pour le moment repoussé à une date ultérieure.