Alger annonce une aide de 30 millions de dollars pour la reconstruction de Jénine

'L'Algérie exprime sa solidarité permanente avec la lutte du peuple palestinien sous occupation sioniste"

L'Algérie va octroyer une aide financière de 30 millions de dollars (près de 27.5 millions d'euros) pour aider à la reconstruction de la ville de Jénine après l'opération antiterroriste israélienne.

Selon le communiqué algérien, "le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'accorder une contribution financière de 30 millions de dollars pour aider à la reconstruction de la ville palestinienne de Jénine, suite à l'attaque barbare et criminelle menée par les forces d'occupation sionistes contre la ville de Jénine et son camp en Cisjordanie." "L'attaque a fait de nombreuses victimes parmi les Palestiniens et causé la destruction des infrastructures. Alors que d'autres ont été contraints de quitter chez eux vers des endroits plus sûrs", a-t-il affirmé.

''L'Algérie exprime sa solidarité permanente avec la lutte du peuple palestinien, sous occupation sioniste, et sa revendication de ses droits nationaux légitimes, au premier rang desquels l’établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale'', poursuit le même communiqué.

Jaafar ASHTIYEH / AFP Opération militaire à Jénine

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a ''exprimé sa gratitude au président Tebboune, à son gouvernement et au peuple frère pour le soutien politique et économique que l'Algérie continue d'apporter'', a rapporté l'agence de presse Wafa.

Shir Torem/Flash90 Le ministre israélien de la Défense Yoav Galant en visite sur une base militaire près de la ville de Jénine en Cisjordanie, le 4 juillet 2023

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a affirmé mercredi lors d'un point presse, que les objectifs de l’opération israélienne de deux jours à Jénine ont été "pleinement atteints". "Nous avons détruit l’usine du terrorisme qui avait été construite à Jénine. Nous avons démantelé des dizaines de sites qui abritaient des ateliers de fabrication de bombes, des laboratoires, des caches d’armes, ainsi que des dispositifs de sécurité qui gardaient les entrées du camp", a-t-il expliqué.

Cette opération a causé la mort d'un soldat de l'armée israélienne et fait douze morts palestiniens, incluant de nombreux terroristes.