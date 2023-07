La France "incite" l'Arabie saoudite à accélérer la neutralité carbone

La monarchie, qui est le premier exportateur de brut au monde, assure viser la neutralité carbone d'ici 2060

La France veut "inciter" l'Arabie saoudite à revoir ses ambitions écologiques pour atteindre plus rapidement la neutralité carbone, a déclaré la ministre française de la Transition énergétique lors d'une visite dans la puissante monarchie pétrolière du Golfe. L'Arabie saoudite, premier exportateur de brut au monde, assure viser la neutralité carbone d'ici 2060, alors que les Emirats arabes unis voisins, autre grand pourvoyeur d'or noir, accueillent la conférence de l'ONU sur le climat, la COP28, à la fin de l'année.

SYLVAIN THOMAS / AFP La ministre française de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher

"Cette COP28 sera le moment de faire le point sur nos trajectoires respectives", a déclaré samedi la ministre française, Agnès Pannier-Runacher, à Ryad. La France, qui travaille actuellement à une révision à la hausse de ses ambitions, "incite tous les pays, et notamment l'Arabie saoudite, à revoir aussi leur trajectoire", a-t-elle ajouté.

Selon la ministre, les objectifs de réduction des émissions sont plus crédibles lorsqu'ils s'inscrivent "dans une durée courte 2030-2035, et donc qu'on ne renvoie pas le sujet à 2050".

Karim SAHIB / AFP Sultan al-Jaber, chief executive of the UAE's Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) and president of this year's COP28 climate, talks during the "UAE Climate Tech" conference in Abu Dhabi, UAE.

L'Arabie saoudite s'est engagée en 2021 à atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre au plus tard en 2060. Le géant pétrolier saoudien Aramco, principale source de revenus du royaume, vise "zéro émission nette opérationnelle" en 2050, un objectif qui s'applique aux émissions directement produites par les sites industriels du groupe.

AP Photo/Amr Nabil, File Des ingénieurs de Saudi Aramco marchent devant un générateur de turbine à gaz dans le champ pétrolifère de Khurais, au nord-est de Riyad, en Arabie saoudite.

Agnès Pannier-Runacher a quitté dimanche l'Arabie saoudite après avoir rencontré des responsables et hommes d'affaires français et saoudiens. La ministre a estimé que Ryad pouvait jouer "un rôle de leader" lors de la COP28, alors que les défenseurs de l'environnement se montrent sceptiques à l'égard des ambitions environnementales de l'Arabie saoudite et des autres pays du Golfe dont les économies dépendent grandement de l'exportation des hydrocarbures.