La France souhaite coopérer avec l'Arabie saoudite dans le secteur de l'énergie

La ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré dimanche au média Al Arabiya que la France souhaitait coopérer avec l'Arabie saoudite dans le secteur de l'énergie et chercher des moyens de réduire les émissions de CO2.

Mme Pannier-Runacher, qui s'exprimait depuis Riyad où elle a rencontré le ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdulaziz bin Salman, a affirmé que l'un des objectifs de sa visite était d'échanger des points de vue sur la COP28 et de discuter des nouvelles réalisations en matière de réduction des émissions de CO2 dans le monde.

"La COP28 sera présidée par les Émirats arabes unis et nous voulons aligner la vision et voir comment nous pouvons avoir des objectifs plus ambitieux", a-t-elle affirmé lors d'une interview.

Fayez Nureldine / AFP Le ministre saoudien de l'Énergie, Abdulaziz bin Salman, le 25 octobre 2022.

Les Émirats arabes unis doivent accueillir en novembre le sommet annuel des Nations unies sur le changement climatique, la COP28, au cours duquel les dirigeants du monde devraient fixer des objectifs pour gérer les effets de l'augmentation de la température mondiale. Les Émirats arabes unis seront le deuxième État arabe à accueillir la conférence sur le climat, après l'Égypte en 2022.

"Le deuxième objectif est de voir quel type de coopération nous pouvons mettre en place [non seulement] en Arabie saoudite, mais aussi en France et en Europe, afin que nous puissions tous deux travailler à la réduction des émissions de CO2", a-t-elle souligné, ajoutant que les deux pays peuvent établir une coopération solide et régulière dans les secteurs de l'énergie nucléaire, des énergies renouvelables, de l'hydrogène et de la capture du carbone.