L'adhésion de l'Ukraine à l'Otan "aurait des conséquences" sur la sécurité européenne (Kremlin)

L'adhésion de l'Ukraine à l'Otan aurait des conséquences "très négatives" pour la sécurité européenne, a affirmé lundi le Kremlin à la veille du début d'un sommet de l'Alliance où sera débattue la candidature de Kiev.

"L'adhésion de l'Ukraine à l'Otan aura des conséquences très, très négatives sur l'ensemble de l'architecture de sécurité européenne", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dénonçant une "menace" pour la Russie qui exigerait "une réaction claire et ferme". "Elle constituera également une menace absolue pour notre pays, ce qui exigera une réaction claire et ferme de notre part", a-t-il poursuivi.

Rencontre Poutine/Prigojine

Par ailleurs, Vladimir Poutine a rencontré, le 29 juin, au Kremlin le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, quelques jours après sa rébellion avortée, a annoncé lundi la présidence russe. La rencontre a duré "presque trois heures", a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, précisant qu'elle avait impliqué 35 personnes, notamment "tous les commandants et les dirigeants" du groupe Wagner.

"Le président (russe) a donné son appréciation des activités" de Wagner sur le front ukrainien, a indiqué M. Peskov, ainsi que "son appréciation des évènements du 24 juin", date de la rébellion du groupe.

Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP Evgueni Prigojine avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg

Vladimir Poutine a "écouté les explications des commandants (de Wagner) et leur a proposé des alternatives pour leur travail futur et leur emploi à des fins militaires", a encore affirmé le porte-parole du président russe: "Les commandants (de Wagner) ont donné leur version des faits. Ils ont souligné qu'ils étaient des soutiens convaincus et des soldats du chef de l'Etat et commandant en chef (Vladimir Poutine) et ont affirmé qu'ils étaient prêts à continuer à combattre pour la patrie", a-t-il poursuivi.

Le Kremlin réagissait à un article du quotidien français Libération, publié vendredi, qui, s'appuyant sur des sources dans les renseignements occidentaux, affirmait que Evguéni Prigojine était retenu au Kremlin où il a été convoqué avec ses principaux commandants.