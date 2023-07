Un institut de beauté complet, équipé d'une table de massage, est visible sur les images qui ont fuité.

Le train blindé secret du président russe Vladimir Poutine est équipé d'un spa de luxe, d'une salle de sport et d'un salon de beauté, ont appris les médias mardi, après que des documents divulgués ont révélé des photos du "wagon sport-santé".

Selon CNN, qui a obtenu des documents exclusifs et des photos du "train fantôme" de M. Poutine auprès du groupe d'investigation londonien Dossier Center, une demande d'ajout de nouveaux équipements de gymnastique au wagon a été déposée le 5 août 2022, au milieu des bombardements russes sur l'Ukraine. "L'administration des transports a reçu un appel concernant la nécessité d'installer des équipements de gymnastique Hoist HD-3800 et Hoist HD-3200 au lieu d'Abductor-Standard et Abductor-Technogym dans le wagon de sport-santé n° 021-78630", aurait écrit un responsable du Kremlin.

Au début du mois de février, le Dossier Center et un autre média russe indépendant, Project, ont rapporté qu'un réseau de lignes ferroviaires secrètes avait été construit à partir de toutes les résidences principales de M. Poutine. Selon les médias, le train de 22 voitures dispose d'une chambre et d'un bureau, mais le reste de son contenu est classé comme secret d'État. Le Centre du dossier a indiqué que les documents divulgués provenaient d'une filiale de la société russe Zircon, chargée d'équiper les voitures du président russe.

Gavriil Grigorov / SPUTNIK / AFP Le président russe Vladimir Poutine prononce un discours alors que les combattants de Wagner organisent une rébellion.

Une brochure pour le wagon n° 021-78630, qui a été achevée en 2018, montre une luxueuse salle de sport, un spa et un institut de beauté conçus spécialement pour Poutine.

Les documents divulgués montrent également une machine à radiofréquence utilisée pour améliorer la tension de la peau et même une salle de bain carrelée comprenant un bain de vapeur et une douche turcs. Bien que les documents établissent un lien direct entre la voiture et des fonctionnaires de l'administration de M. Poutine, le Kremlin a déclaré à CNN que "le président Poutine n'a pas de voiture de ce type à sa disposition ou en sa possession". Selon un ancien ingénieur et capitaine du Service fédéral de protection, qui comprend le Service de sécurité présidentielle russe, Gleb Karakulov, qui a fui la Russie l'année dernière, a commencé à travailler sur le train de Poutine en 2014. Cependant, il est devenu fréquemment utilisé au cours du second semestre 2021, lorsque Moscou se préparait à envahir l'Ukraine.

Ramil Sitdikov / SPUTNIK / AFP Le président russe Vladimir Poutine

Karakulov a déclaré au Dossier Center que depuis le début de la guerre, le train a été garé principalement près de la résidence de Poutine à Valdai, une région éloignée entre Moscou et Saint-Pétersbourg. "Nos employés ont été déployés spécialement pour ce train spécial. Depuis le début de la guerre, les gens disent qu'ils sont partis quelque part en direction de Valdai pendant 40 ou même 45 jours", a-t-il affirmé.