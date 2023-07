Le début de la tournée du président iranien en Afrique reporté d'un jour (Kenya)

Ce déplacement de trois jours sera la première visite d'un président de la République islamique en Afrique depuis 11 ans

Le président iranien Ebrahim Raïssi entamera finalement mercredi au Kenya sa tournée africaine, un jour plus tard que ce qui avait été annoncé, a indiqué mardi le gouvernement kényan. Cette rare visite iranienne dans trois pays africains - le Kenya, l'Ouganda et le Zimbabwe - est une nouvelle étape de l'offensive diplomatique lancée par l'Iran pour trouver de nouveaux alliés sur la scène internationale.

Ce déplacement de trois jours sera la première visite d'un président de la République islamique en Afrique depuis 11 ans.

M. Raïssi devait tenir mardi une conférence de presse conjointe avec le président kényan William Ruto, mais aucun des deux n'y est apparu. "Le programme du président a été modifié pour permettre la finalisation de protocoles d'accord clés pour la poursuite de nos relations", a ensuite indiqué le ministère kényan des Affaires étrangères dans un communiqué. "Le président iranien arrivera donc demain pour sa visite d'Etat", a-t-il ajouté.

Un officiel ougandais a déclaré que le déplacement du président iranien dans ce pays d'Afrique de l'Est se déroulerait comme prévu, sa visite de deux jours devant commencer mercredi. Le président Yoweri Museveni et son homologue iranien tiendront des entretiens bilatéraux, s'adresseront aux médias et à un forum d'affaires lors de la visite, a déclaré Faruk Kirunda, attaché de presse adjoint du dirigeant ougandais. Cette visite "vise à renforcer la coopération et le commerce entre les deux pays", a déclaré M. Kirunda.

Iranian Presidency Office via AP Iranian President Ebrahim Raisi steps out of his plane as he arrives in Beijing, China.

Téhéran a parallèlement renforcé ses liens avec la Chine et la Russie dans le cadre d'une stratégie tournée vers l'Est, alors que les relations restent tendues avec les Occidentaux, malgré des discussions indirectes engagées avec Washington, notamment sur le nucléaire. La semaine dernière, l'Iran a rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), une structure régionale créée en 2001 dont la Chine et la Russie figurent parmi les membres fondateurs.

Après s'être rendu en Indonésie, M. Raïssi a visité en juin trois "pays amis" d'Amérique latine - le Venezuela, le Nicaragua et Cuba -, où il a dénoncé "les puissances impérialistes", notamment les Etats-Unis.