Une adhésion de l'Ukraine rendra l'Otan "plus forte", dit Zelensky à Vilnius

Le président ukrainien a dit avoir "foi en une Otan forte".

Une adhésion de l'Ukraine rendra l'Otan "plus forte", a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, s'adressant à la foule à Vilnius, la capitale de la Lituanie qui accueille jusqu'à mercredi un sommet-clé de l'Alliance.

"L'Otan donnera à l'Ukraine la sécurité. L'Ukraine rendra l'Otan plus forte", a déclaré M. Zelensky sous les applaudissements avant d'assister, avec son homologue lituanien, à une cérémonie de levée d'un drapeau ukrainien amené de Bakhmout, la ville de l'est où s'est déroulée la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre. "Aujourd'hui à Vilnius se trouve un drapeau de la bataille de Bakhmout (...) une des batailles les plus décisives pour la liberté en Europe", a poursuivi M. Zelensky.

"Dans les ruines de Bakhmout, sur les champs d'autres batailles en Ukraine, les ambitions agressives russes resteront vaincues", a-t-il ajouté.

Le président ukrainien a dit avoir "foi en une Otan forte" qui "n'hésite pas, ne perd pas de temps". "Et je voudrais que cette foi devienne confiance - confiance dans les décisions que nous méritons", a-t-il lancé. M. Zelensky est arrivé à Vilnius pour participer au sommet de l'Otan qui y est prévu pour mardi et mercredi, au cours duquel l'Ukraine doit recevoir des garanties de sécurité faute d'une adhésion accélérée à l'Alliance qu'elle veut rejoindre.

PETRAS MALUKAS / AFP Volodymyr Zelensky et le président lituanien Gitanas Nauseda s'embrassent après s'être adressés à la foule sur la place Lukiskiu à Vilnius, le 11 juillet 2023, lors d'un sommet de l'OTAN.

Les dirigeants des pays membres de l'Otan ont convenu mardi d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance "quand les conditions seront réunies", selon le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. Quelques heures plus tôt, Volodymyr Zelensky avait exprimé son mécontentement face à l'absence de calendrier sur l'adhésion de son pays, jugeant la situation "absurde". Il a critiqué l'"indécision" de l'organisation qui encourage "la terreur" russe.

M. Stoltenberg a quant à lui insisté sur le fait que c'est la première fois que l'Otan utilise le mot "invitation" à destination de Kiev.

L'Ukraine et ses alliés en Europe de l'Est considèrent que la placer sous l'égide de la défense collective de l'Alliance dissuadera Moscou mais des puissances telles que Etats-Unis et l'Allemagne hésitent à donner un engagement ferme à Kiev.