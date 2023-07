Un Israélien enlevé lors d'une excursion en Ethiopie

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré être au courant de l'affaire

Un citoyen israélien a été enlevé lors d'une excursion en Ethiopie il y a plusieurs jours. Il a envoyé un message vocal à sa famille dans lequel il disait : "Aidez-moi. Je suis au milieu de la jungle. Il pleut à torrent. Aidez-moi. Je vais probablement rester ici. Aidez-moi, aidez mes enfants. Ne donnez pas ce problème aux ennemis. Aidez-moi."

Le Département des Israéliens à l'étranger est en contact avec les membres de sa famille en Israël et travaille avec Interpol sur la question. Le consul d'Israël en Éthiopie est en contact avec les autorités de sécurité locales afin d'obtenir la libération du citoyen israélien dans les plus brefs délais, sain et sauf.