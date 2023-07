Trois bateaux de migrants toujours introuvables au large des Canaries

L'embarcation secourue lundi ne fait pas partie des trois bateaux partis du Sénégal toujours recherchés et comprenant 300 migrants

Trois bateaux de migrants qu’une ONG avait déclaré disparus au large des Canaries, sont toujours introuvables mercredi. Les secouristes espagnols en mer et en avion, n’ont pas réussi à localiser d’autres embarcations dans le secteur, alors qu’ils portaient assistance a un bateau de migrants à la dérive dans la zone. "L'avion a ratissé la zone et n'a rien trouvé", a indiqué une porte-parole du service espagnol de sauvetage en mer, sans être préciser si les recherches allaient se poursuivre mercredi.

DESIREE MARTIN / AFP Des membres de la Croix-Rouge aident des migrants à débarquer d'un navire de sauvetage espagnol dans le port d'Arguineguin, sur l'île de Grande Canarie, le 10 juillet 2023

Lundi, les sauveteurs espagnols ont secouru dans la même zone une embarcation avec 78 migrants à son bord, et non 86 comme ils l’avaient précédemment indiqué, pris en charge par la Croix-Rouge sur l'île de Grande Canarie. Mais selon l'ONG Caminando Fronteras, qui tient ses informations des appels de migrants ou de leurs proches, trois autres embarcations, parties du Sénégal, et transportant au total plus de 300 migrants sont toujours portées disparues.

L'une d'elles est partie le 27 juin de Kafountine, au sud du Sénégal, avec environ 200 personnes à bord. Les sauveteurs espagnols avaient indiqué initialement que l'embarcation secourue lundi semblait transporter ce nombre de personnes et donc correspondre à cette embarcation avant de reconnaître leur erreur.

AP Photo/Francisco Seco, File Embarcation de migrants en Méditerrannée

L'embarcation secourue lundi ne fait pas partie des trois bateaux partis du Sénégal toujours recherchés, a affirmé l'ONG Caminando Fronteras. "Chaque minute compte pour retrouver vivantes les plus de 300 personnes à bord de pirogues sénégalaises. Il faut plus de moyens de recherche et une meilleure collaboration entre la Mauritanie, l'Espagne et le Maroc", a insisté mardi sur Twitter la fondatrice de l'ONG, Helena Maleno.

https://twitter.com/i/web/status/1678665207847976960 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les autorités sénégalaises ont quant à elles démenti les informations selon lesquelles trois bateaux de candidats à l’émigration seraient partis d’un de ses ports. "Il ressort des vérifications qui ont été faites, que ces informations, sont dénuées de tout fondement", a affirmé le ministère sénégalais des Affaires étrangères, dans un communiqué publié mardi. Lundi, le maire de Kafountine avait de son côté confirmé à l'AFP le départ de migrants.