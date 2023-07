Le président iranien démarre sa tournée africaine au Kenya

C’est la première visite d’un président de la République islamique sur le continent africain depuis onze ans

Le président iranien Ebrahim Raïssi a démarré mercredi sa tournée africaine de trois jours en Afrique par Nairobi, la capitale du Kenya, où il a été accueilli mercredi matin par le président kényan William Ruto. C’est la première visite d’un président de la République islamique sur le continent africain depuis onze ans.

Le déplacement, devait initialement débuter mardi mais a été reporté d'un jour, intervient alors que Téhéran tente de rompre son isolement diplomatique en trouvant de nouveaux alliés sur la scène internationale.

SIMON MAINA / AFP Le président iranien Ebrahim Raïssi et le président kenyan William Ruto inspectent la garde d'honneur à Nairobi, Kenya, le 12 juillet 2023

D'après l'agence de presse officielle iranienne IRNA, Ebrahim Raïssi est accompagné dans sa tournée par son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian et par une délégation d'hommes d'affaires. Cette visite est un "nouveau point de départ" visant à développer les liens économiques et commerciaux entre Téhéran et l’Afrique, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani.

Ebrahim Raïssi doit ensuite se rendre en Ouganda et au Zimbabwe, où il rencontrera ses homologues Yoweri Museveni et Emmerson Mnangagwa. L'Afrique est devenu un champ de bataille diplomatique ces derniers mois entre l'Occident et la Russie, et maintenant l’Iran, chacun tentant de rallier les pays africains dans leur camp.

Cette tournée africaine illustre les efforts iraniens pour rallier le plus de "pays amis" contre les "les puissances impérialistes". Le président iranien s’était rendu en mai en Indonésie, avant d'entamer le mois suivant une tournée en Amérique latine au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba.