Le G7 s'engage à un soutien militaire "sur le long terme" pour aider l'Ukraine face à la Russie

Les pays du G7 se sont engagés mercredi à apporter un soutien militaire "sur le long terme" à l'Ukraine, afin de l'aider à combattre l'actuelle offensive russe mais aussi dissuader Moscou de toute attaque future contre son voisin.

"Nous allons travailler avec l'Ukraine sur des engagements de sécurité spécifiques et bilatéraux sur le long terme, afin de garantir une force durable capable de défendre l'Ukraine aujourd'hui et de dissuader toute agression russe à l'avenir", indique la déclaration des membres du G7 (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Canada, Allemagne, Italie, Japon).

"En cas de future attaque armée de la Russie (...), nous avons l'intention (...) de fournir à l'Ukraine une assistance rapide et soutenue en matière de sécurité, des équipements militaires modernes dans les domaines terrestre, maritime et aérien, ainsi qu'une assistance économique, d'imposer des coûts économiques et autres à la Russie", ajoute le document rédigé en marge d'un sommet de l'Otan à Vilnius.

Volodymyr Zelensky et le président lituanien Gitanas Nauseda s'embrassent après s'être adressés à la foule sur la place Lukiskiu à Vilnius, le 11 juillet 2023, lors d'un sommet de l'OTAN.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait peu avant salué l'annonce de ces engagements, tout en soulignant qu'ils ne pouvaient se substituer à une adhésion de son pays à l'Otan. Il s'était dit déterminer à tout faire pour que cette adhésion devienne une réalité "après la guerre".

L'Article 5 du traité de l'Otan stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous les membres.