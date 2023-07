France : une Afghane arrivée il y a 2 ans obtient son bac avec mention

La jeune femme rêve de devenir médecin en France

Zainab, 18 ans, une jeune afghane arrivée en France il y a deux ans a obtenu cette année son bac avec mention assez bien. Elle ne parlait pas un mot de français en arrivant en Normandie avec sa famille en 2021. Ella va rentrer à l'Université de Caen en septembre, pour faire des études de médecine.

"C'est une grande réussite pour moi d'avoir le bac et d'avoir appris une langue en deux ans, pour réaliser mes rêves, aller à l'université, pour étudier en France, raconte la jeune femme. C'est une chance pour moi. Tous les Afghans comme moi, ils n'ont pas cette chance d'étudier en France. La vie nous propose parfois des chances et il faut utiliser", a-t-elle déclaré à France Bleu. La jeune femme rêve de devenir médecin en France.

Wakil KOHSAR / AFP Des étudiantes afghanes

Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans ont exclu les femmes de la plupart des établissements d'enseignement secondaire, des universités et des administrations publiques. Ils leur ont aussi très largement interdit de travailler avec l'ONU et les ONG internationales.

Les femmes n'ont pas non plus le droit d'entrer dans les parcs, jardins, salles de sport et bains publics, de voyager sans être accompagnées d'un parent masculin et doivent se couvrir intégralement lorsqu'elles sortent de chez elles.