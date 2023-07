Israël est le pays le plus attaqué au monde sur les réseaux sociaux, selon une étude

Israël est plus critiqué que l’Iran, la Corée du Nord ou la Russie

Israël est le pays le plus critiqué et calomnié au monde sur les réseaux sociaux, a révélé une étude menée par la Ruderman Family Foundation et le Network Contagion Research Institute, dévoilée mercredi lors d'une réunion du Caucus de la Knesset sur les relations entre Israël et les Juifs américains. L'Etat hébreu se distingue même devant des régimes autoritaires tels que l'Iran, la Corée du Nord ou la Russie, et suscite dix fois plus de mentions sur Twitter concernant les violations des droits de l'homme que tout autre pays.

OLIVIER DOULIERY / AFP Dans cette photo d'illustration, un écran de téléphone affiche une photo d'Elon Musk avec le logo Twitter affiché en arrière-plan

L’étude a conclu qu'un "double standard" s’appliquait à Israël sur Twitter, le pays étant ciblé de manière disproportionnée. Concernant les violations des droits de l'homme, Israël est mentionné sur Twitter 12 fois plus que la Chine, 38 fois plus que la Russie, 55 fois plus que l'Iran et 111 fois plus que la Corée du Nord.

En outre, les chercheurs ont constaté que l'utilisation de tropes anti-israéliens a considérablement augmenté pendant le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza en mai 2021, avec notamment la publication d'un rapport d'Amnesty International de février 2022 qualifiant Israël d'État d'apartheid.

Luke Tress/Flash90 Manifestation contre l'antisémitisme, à Manhattan, New York

Les propos antisémites sur Twitter sont aussi en corrélation avec les incidents antisémites dans le monde réel, poursuit l’étude. Les pics d'utilisation des tropes antisémites ont coïncidé avec les conspirations autour du Covid-19 ainsi qu'avec l’assaut du Capitole à Washington par les partisans de Donald Trump en 2021. L’étude conclut en précisant que l’antisionisme est utilisé pour justifier une attaque plus vaste contre les Juifs du monde entier.