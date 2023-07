Les dirigeants chinois considèrent la Russie comme un partenaire utile pour contrebalancer l'influence occidentale sur la scène internationale

Le patron de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a affirmé jeudi à Jakarta que la Chine allait renforcer ses liens en matière de communication et de coordination stratégiques avec la Russie, à laquelle Pékin apporte un soutien diplomatique et économique.

Les dirigeants chinois considèrent la Russie comme un partenaire utile pour contrebalancer l'influence occidentale sur la scène internationale et se veulent neutres face à l'invasion russe de l'Ukraine, qui a valu à Moscou des sanctions économiques des pays occidentaux.

Wang Yi, principal responsable des affaires étrangères au sein du Parti communiste chinois - un rang hiérarchique supérieur à celui du ministre des Affaires étrangères - a rencontré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en marge d'une réunion de l'Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) à Jakarta, avant une réunion vendredi des responsables des Affaires étrangères de 18 pays, dont ceux de Pékin et Moscou, ainsi que de Washington.

"Les deux parties devraient (...) renforcer la communication et la coordination stratégiques", a déclaré M. Wang dans un communiqué du ministère chinois des affaires étrangères.

Elles "se soutiennent fermement dans la sauvegarde de leurs intérêts légitimes et adhèrent à la voie de la coexistence harmonieuse et du développement gagnant-gagnant", a-t-il ajouté, selon la même source.

Wang Yi représente la Chine à Jakarta à la place du ministre des Affaires étrangères Qin Gang, ce dernier s'étant retiré pour des "raisons de santé", selon son ministère.

De son côté, Sergueï Lavrov a déclaré que Moscou et Pékin maintenaient des "échanges de haut niveau" et qu'une rencontre en mars entre le président Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping en Russie avait "insufflé une forte dynamique aux relations bilatérales", selon le communiqué du ministère chinois.

"Nous avons de plus en plus de domaines où les intérêts et les projets convergent. J'envisage donc la suite avec optimisme", a affirmé M. Lavrov, selon un communiqué du ministère russe des affaires étrangères.

Les deux parties "ont échangé leurs points de vue sur le renforcement de la coordination et de la coopération dans des cadres multilatéraux tels que l'Organisation de coopération de Shanghai" (OCS), créée en 2001, dont les deux pays sont membres fondateurs, a encore dit M. Wang, selon le ministère chinois.

Le patron de la diplomatie chinoise a également indiqué que la Chine et la Russie allaient "se prémunir contre les ingérences extérieures" et soutenir l'ASEAN pour saisir "la bonne direction de la coopération en Asie de l'Est et maintenir... la stabilité dans la région".

La semaine dernière, le président chinois Xi Jinping a appelé à "sauvegarder la paix régionale" lors d'un sommet virtuel de l'OCS. M. Poutine a de son côté assuré lors de ce sommet que Moscou "continuerait à résister aux pressions extérieures, aux sanctions et aux provocations".