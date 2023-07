Biden déterminé à faire "tout son possible" pour libérer le journaliste américain Gershkovich

Le correspondant du Wall Street Journal est emprisonné depuis plus de 100 jours en Russie

Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi qu'il envisageait sérieusement de procéder à un échange de prisonniers pour un journaliste du Wall Street Journal détenu en Russie depuis plus de 100 jours.

Le Kremlin a laissé entendre au début du mois qu'il était ouvert à un éventuel échange de prisonniers auquel pourrait participer Evan Gershkovich, mais il a souligné que de tels pourparlers devaient se dérouler à l'abri des regards du public.

Lors d'une conférence de presse à Helsinki, en Finlande, M. Biden a clairement indiqué que les États-Unis étaient intéressés. "Je suis sérieux en ce qui concerne l'échange de prisonniers", a déclaré M. Biden, qui concluait une visite de quatre jours en Europe, au cours de laquelle il s'est rendu au Royaume-Uni, en Lituanie et en Finlande. "Je suis également déterminé à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour libérer les Américains détenus illégalement en Russie ou ailleurs, et ce processus est en cours", a-t-il insisté lors de la conférence à Helsinki.

Alessandro RAMPAZZO / AFP Le président américain Joe Biden donne une conférence de presse conjointe avec la présidente finlandaise après le sommet américano-nordique à Helsinki, le 13 juillet 2023.

M. Gershkovich a été arrêté pour espionnage dans la ville d'Ekaterinbourg alors qu'il effectuait un voyage pour un reportage. Il est détenu à la prison moscovite de Lefortovo, connue pour ses conditions de détention difficiles. Un tribunal moscovite a récemment confirmé la décision de le maintenir en détention jusqu'au 30 août.

M. Gershkovich et son employeur nient les allégations, et le gouvernement américain a déclaré qu'il était détenu à tort. Son arrestation a ébranlé les journalistes en Russie. Les autorités russes n'ont fourni aucune preuve à l'appui des accusations d'espionnage.

(AP Photo/Andrew Harnik) Jake Sullivan

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a confirmé la semaine dernière qu'il y avait eu des "discussions" entre les deux parties, mais il a averti qu'il n'y avait pas encore de "voie claire" pour obtenir la liberté de Gershkovich.

M. Gershkovich est le premier journaliste américain à être accusé d'espionnage en Russie depuis septembre 1986, date à laquelle Nicholas Daniloff, correspondant à Moscou pour US News and World Report, a été arrêté par le KGB. Daniloff avait été libéré 20 jours plus tard dans le cadre d'un échange avec un employé de la mission de l'Union soviétique auprès des Nations unies, arrêté par le FBI, également pour espionnage.