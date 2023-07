"L'adhésion de l'Ukraine à l'Otan aggraverait les tensions internationales" (Poutine)

"La menace d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan était précisément une des raisons de l'intervention militaire russe dans le pays en février 2022"

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi qu'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan aggraverait les tensions internationales, au lendemain du sommet de l'Alliance à Vilnius.

"Je suis certain que cela n'améliorera pas la sécurité de l'Ukraine et que, d'une manière générale, cela rendra le monde beaucoup plus vulnérable et mènera à des tensions supplémentaires sur la scène internationale", a déclaré M. Poutine à la télévision russe, en marge d'un forum technologique.

GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / AFP Russia’s President Vladimir Putin addresses the nation in Moscow.

Il a ajouté que "la menace d'une adhésion de l'Ukraine" à l'Otan était précisément "une des raisons" de l'intervention militaire russe dans le pays en février 2022. Cette déclaration intervient au lendemain du sommet de l'Otan à Vilnius, en Lituanie, au cours duquel l'Ukraine s'est vu offrir un soutien militaire sur le long terme mais pas de perspectives d'intégration à brève échéance à l'Alliance. Interrogé sur les promesses à Kiev de nouvelles armes faites par les Occidentaux, notamment des missiles longue portée, Vladimir Poutine a répondu que ces armes "font des dégâts, mais (que) rien de déterminant ne se produit dans la zone des combat quand ils sont utilisés".

"La livraison de nouvelles armes ne fera qu'aggraver la situation, et l'aggravera pour la partie ukrainienne, ce qui ne fera qu'attiser le conflit", a ajouté le président russe.