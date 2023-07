La Syrie autorise l'ONU à utiliser le principal poste-frontière pour l'aide vers les zones rebelles

L'aide provenant du point de passage de Bab al-Hawa représente environ 85 % de l'aide totale entrant dans les zones tenues par les rebelles.

Le gouvernement syrien a déclaré qu'il autoriserait l'entrée de l'aide dans les zones tenues par les rebelles jeudi, qualifiant cette décision de "souveraine". L'ambassadeur de la Syrie auprès des Nations unies, Bassam Sabbagh, a déclaré avoir envoyé sa lettre au chef de l'ONU, Antonio Guterres, et au Conseil de sécurité des Nations unies, afin de garantir la poursuite de l'acheminement de l'aide en provenance de Turquie.

Abdulaziz KETAZ / AFP Des Syriens se rassemblent devant le poste frontière de Bab al-Hawa avec la Turquie

Il a déclaré que le régime syrien avait donné sa "pleine coopération et coordination" pour "accorder aux Nations Unies et à ses agences spécialisées la permission d'utiliser le point de passage de Bab al-Hawa". Le corridor humanitaire a expiré après que la Russie a refusé de voter en faveur d'une extension de l'accord conclu en 2014.

Cet accord permettait à l'ONU d'acheminer de l'aide humanitaire aux populations des zones rebelles du nord-ouest de la Syrie, sans autorisation du gouvernement syrien, qui dénonçait régulièrement une violation de sa souveraineté. La Russie s’oppose en effet à ce que l'aide ne passe pas directement par le gouvernement syrien, ce que Moscou considère comme une atteinte à la souveraineté de son allié, le président Bachar el-Assad.

Omar haj kadour (AFP) Des réfugiés syriens arrivent pour s'enregistrer au poste frontière de Bab al-Hawa après être entrés en Syrie depuis la Turquie

L'aide provenant du point de passage de Bab al-Hawa représente environ 85 % de l'aide totale entrant dans les zones tenues par les rebelles. Le conflit a fait plus de 500 000 morts et des millions de personnes ont été déplacées. Les Syriens qui restent dans le pays sont confrontés à une grave crise humanitaire, et le tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie et de la Syrie au début de l'année n'a fait qu'aggraver la situation.