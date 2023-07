Autodafé d'une Torah en Suède : un "jeu macabre" et un "acte incompréhensible" (ex-diplomate)

La question de brûler une Bible ne fait pour le moment l'objet d'aucune couverture médiatique en Suède

"Il s'agit d'un acte incompréhensible. Les religions et les textes sacrés font souvent partie des conflits dans le monde et pas seulement dans notre région. C'est un jeu macabre avec la liberté d expression", a déclaré vendredi soir Daniel Shek, ancien ambassadeur d’Israël en France entre 2006 et 2010, dans le Prime sur i24NEWS. La police suédoise qui a autorisé vendredi le rassemblement samedi au cours duquel trois personnes prévoient de brûler un exemplaire de la Bible, et un de la Torah en face de l'ambassade d'Israël à Stockholm, a immédiatement provoqué l'ire de l'Etat hébreu.

"Aux Etats-Unis, pendant de longues années, il y a eu des contestations après des manifestations de néonazis et des croix gammées, et la justice dans la quasi totalité des cas a laissé primer la liberté de manifester malgré les sentiments face à ces rassemblements", a-t-il poursuivi en dénonçant le "jeu de la Suède pour tester la démocratie".

Selon M. Shek, il faut "tracer des limites pour éviter les troubles à l'ordre public".

L'acte de l'organisateur de ce rassemblement "ne devrait pas provoquer de crise diplomatique entre Stockholm et Jérusalem", a soutenu l'ex-ambassadeur. La Suède et Israël entretenaient des relations tendues surtout lorsque le pays était devenu le premier pays d’Europe occidentale à reconnaître l’État de Palestine. Mais les liens bilatéraux se sont réchauffés avec la visite de la ministre des Affaires étrangères suédoise en Israël avec l'ancien ministre Yaïr Lapid en 2021. En mai, le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen avait rencontré à Stockholm son homologue suédois Tobias Billström, marquant la première visite d'un ministre israélien des Affaires étrangères dans le pays depuis 2001.

Un non-sujet pour la Suède

Eyal Gersh, un expert des relations suédo-israéliennes, a précisé que contrairement à Israël, le pays scandinave ne traite guère de la question. "Contrairement à Israël, la question de brûler la Bible est à peine mentionnée dans les médias à ce jour", a-t-il affirmé dans des propos rapportés par le quotidien Maariv. "J'attends certainement une intervention ou au moins une discussion du Parlement suédois sur la question de l'autodafé dans les prochains jours. En effet, la Suède exprime le désir de rejoindre l'alliance de l'OTAN et les cas d'autodafés nuisent à son image en Turquie et dans d'autres pays musulmans", a-t-il expliqué.

Le 28 juin, un Irakien réfugié en Suède avait brûlé quelques pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm pendant la journée de l'Aïd al-Adha, une fête célébrée par les musulmans à travers le monde. Cet événement a déclenché une série de réactions dans le monde musulman, et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté mercredi une résolution condamnant les autodafés du Coran et autres actes de haine religieuse. Mais plusieurs pays, pour la plupart occidentaux, ont fait part pendant les débats de leur opposition aux lois contre le blasphème, tout en condamnant fermement de tels actes.