La maladie mentale serait plus répandue que jamais, selon une étude

"Nous devons tous lutter contre la stigmatisation"

La revue JAMA Psychiatry a publié mercredi une étude révélant qu'environ 80% de la population mondiale recevait un traitement pour un trouble de santé mentale au cours de sa vie.

"Les troubles mentaux au cours de la vie sont plus élevés que jamais", a déclaré le professeur Lars Vedel Kessing, auteur principal de l'étude de l'Université de Copenhague, "ils toucheraient 80% de la population mondiale", a-t-il déclaré à i24NEWS.

Courtesy Lars Vedel Kessing Lars Vedel Kessing

"La prévalence de la maladie mentale en dehors des pays occidentaux/OCDE est probablement encore plus élevée en raison des défis - physiques, mentaux et sociaux - de la vie dans de telles sociétés. Cependant, le sous-diagnostic et le sous-traitement sont susceptibles d'être plus importants dans ces sociétés que dans les pays occidentaux/OCDE", a ajouté Kessing.

Le professeur danois, avec son équipe de cinq chercheurs - dont l'Israélo-Américain Avshalom Caspi de l'Université Duke - a découvert qu'un trouble mental et/ou la prescription de médicaments s'accompagnaient également de difficultés socio-économiques accrues.

(AP Photo/Andres Kudacki) Illustration - Une femme aidée par ses amis

"Avant, nous pensions qu'il s'agissait d'une minorité de la population. Nous avons découvert qu'en réalité c'est la majorité et c'est normal", a poursuivi Kessing.

"Chaque individu doit combattre l'idée que cela pourrait être de sa faute. C'est comme une maladie physique, que nous pouvons tous contracter."

Un faible revenu, le chômage, le fait de vivre seul ou d'être célibataire sont quelques-uns des défis les plus largement rencontrés par les personnes atteintes d'un trouble mentaux. Ceci malgré la prévalence généralisée, montrée par l'étude.

Les auteurs de l'étude ont déclaré qu'ils espéraient que leurs découvertes aideraient à changer la stigmatisation envers la santé mentale et à voir davantage de politiques soutenir les services nécessaires, ainsi qu'à reconnaître que l'étude peut changer la compréhension de l'opinion face à la maladie mentale.

AP Photo/Kostas Tsironis Illustration - une femme en souffrance

"Nous devons tous lutter contre la stigmatisation", a souligné Kessing. "Nous devons changer notre conception de la maladie mentale. Les personnes souffrant d'un trouble mental ne doivent pas se sentir seules, car la plupart des gens contracteront une forme de maladie mentale au cours de leur vie."

"Nous devrions être ouverts", a proposé le professeur, "s'entourer de la famille et des amis pour nous aider. Et se rappeler qu'il s'agit souvent d'un incident isolé au cours d'une vie et non d'une peine à long terme".

L'étude a analysé les données d'un échantillon représentatif d' 1,5 million d'individus de 1995 à 2018, examinant l'incidence à vie des troubles de santé mentale et/ou de prescriptions pour un traitement. La recherche a permis de définir l'étendue de la maladie mentale grâce au contact des patients avec l'hôpital ou la prescription de médicaments psychotropes au moins deux fois au cours de leur vie.